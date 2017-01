Neàpolis, seu del concurs internacional de creació videojocs per equips en 48 hores. Ajuntament de Vilanova

Del divendres 20 al diumenge 22 de gener l'Agència Pública d'Innovació Neàpolis acull la sisena edició a Vilanova i la Geltrú de la Global Game Jam. Aquest concurs internacional que se celebra anualment té per objectiu la creació i disseny d'un joc o videojoc en 48 hores.

La trobada s'inicia divendres a partir de les 15 h i finalitza diumenge a les 17 h amb l'exposició i presentació dels treballs realitzats pels equips participants. L'esdeveniment, que en anteriors ocasions ha aglutinat una setantena de participants, permet que programadors, dissenyadors, artistes, etc, col·laborin, experimentin i creïn un joc o videojoc en un temps límit màxim de 48 hores.

La Global Game Jam és un concurs internacional que se celebra en 632 seus repartides arreu del món. Des de la capital del Garraf és possible participar-hi des de l'any 2011 i ha esdevingut ja una cita fixa en el calendari d'activitats que organitzen conjuntament l'Escola Municipal d'Art i Disseny i Neàpolis per donar sortida al talent creatiu amb què compta la ciutat. Per participar-hi només cal ser major de 18 anys i inscriure's a través del web oficial de la Global Game Jam de VNG. La inscripció té un cost reduït de 5 euros.