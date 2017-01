Tot a punt a Ribes per als actes centrals de la Festa Major de Sant Pau

La Festa Major d’Hivern de Ribes es prepara per la celebració de les jornades centrals de la seva programació, els dies 24 (la vigília) i 25 de gener (Sant Pau). Com sempre, no faltaran alguns dels actes més esperats: les cercaviles, els concerts i l’anada i baixada a Sant Pau, entre altres.

Els actes de la vigília de Sant Pau, el dimarts 24, començaran, a les 9h, al bar social del GER amb l’esmorzar de forquilla per al qual cal comprar tiquet a la mateixa entitat. Ja cap a les 12’45h, des del GER, tindrà lloc la baixada de grallers -amb la col·laboració dels grallers de Ribes i amics- fins arribar a la plaça Marcer on, a les 13h, es produirà la disparada de morterets, l’esclat de la traca i el repic de campanes. Seguidament, a les 13’15h, sortirà la cercavila dels balls infantils que farà un recorregut per diferents carrers i places fins arribar, novament, a la plaça Marcer.

A la tarda hi haurà el ball per les masies del poble, a partir de les 16h. Des de la Rectoria Vella passarà per la Masia del Montgròs, la Serra, Can Climent, El Mur, Can Fontanals, Puigmoltó i Can Roig de les Torres. Després també es farà la cercavila dels balls populars, a les 17’30h, des del Redós, per diversos carrers del municipi fins a la plaça Marcer. Allà, a partir de les 20h, començarà la ballada conjunta de colles de Bastons i la lectura dels versos del Ball de Diables de Ribes Colla Jove, el Ball de Diables de Ribes i el Ball de Gitanes de Ribes. En finalitzar, les colles faran una encesa conjunta.

Pel que fa a la nit, les activitats consistiran en el sopar popular de vigília, a la Nau Pere Vall i Soler del GER, a partir de les 22h; el concert de la Terrasseta de Preixens (en petit format) al bar social del GER, a les 23’30h; i el ball de vigília amb Moratones, Muyayo Rif i DJ, a l’envelat de Can Puig, a les 00h.

La programació del dia de Sant Pau, dimecres 25, s’iniciarà amb la cercavila matinal que partirà des de la plaça Marcer, a les 7’45h. Després de l’esmorzar dels balls populars a l’escola el Pi, es durà a terme el toc de timbals fins a la plaça de la Vila on se sortirà, a les 9’45h, cap a Sant Pau. Un cop s’arribi a l’ermita, a les 11h, hi haurà la missa solemne de Sant Pau que estarà presidida per mossèn Fermí Martin, rector de la parròquia de Sant Pere del nostre municipi. L’acte comptarà amb la presència dels capellans de l’Arxiprestat del Garraf i l’acompanyament musical de la Coral Levare. A més a més, servirà per commemorar el 75è aniversari de la imatge del retaule principal de l’apòstol Sant Pau (1942-2017). En acabar, es cantaran els Goigs de Sant Pau.

A continuació, a l’era de l’ermita, s’aixecarà un pilar a càrrec dels afeccionats castellers del poble i, seguidament, es farà la baixada de Sant Pau. Els darrers actes del migdia seran l’exhibició dels balls populars i la lectura dels versos dels Balls de Diables, Pastorets i Ball de Gitanes de Ribes, a les 13’45h, a la plaça de la Vila, i el vermut amb gralles, al bar social del GER, a les 14h. En darrer terme, i ja al vespre, l’envelat de Can Puig acollirà el concert de Festa Major, a les 19h, i el Ball de Festa Major, a les 20’30h, amb l’orquestra La Chatta en ambdós casos.