El primer concurs de comparses de Carnaval de Sant Miquel d'Olèrdola comptarà amb 11 grups

El 1r concurs de comparses de Carnaval de Sant Miquel d’Olèrdola reunirà, el proper divendres 17 de febrer, a 11 grups participants. La cita suposa el primer esdeveniment programat del Carnaval del Penedès en aquest 2017 i és organitzada pel grup “Tots per un” de Sant Miquel d’Olèrdola, al Local Rossend Montané. Un dels integrants de “Tots per un”, Xavi Arnabat, confirmava que entre els inscrits també hi figuren els grups de Moja i de Sant Pere Molanta.

El concurs repartirà 300 euros en premis i també inclou un apartat de disfresses individuals. En aquest cas les inscripcions es poden fer el mateix divendres 17 de febrer, al Local Social Rossend Montané. Després del concurs, hi haurà música amb dj i durant la nit es disposarà de servei de barra al Local.

Des del grup de carnaval “Tots per un” s’espera que aquest concurs es consolidi com a referència en l’inici d’esdeveniments de Carnaval al Penedès.

El grup de Sant Miquel l’integren enguany 98 components, 12 més que els que va reunir l’any passat. Han descartat fer carrossa i anuncien que la seva comparsa estarà marcada pel color, sota el nom de “Els colors de l’Iris”.

El grup treballa des del mes d’octubre i han preparat fins a 11 coreografies diferents per a contagiar altes dosis de ritme durant els tres caps de setmana de rues de Carnaval al Penedès.