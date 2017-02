Alumnes de cant coral i de percussió del Conservatori de Música de Cervera, protagonistes del proper concert al Vendrell

El proper dissabte 11 de febrer, a les 20:30h, els alumnes del Conservatori Professional de Música de Cervera seran els protagonistes del concert a l’Auditori Pau Casals dedicat als Joves Intèrprets.



Serà un concert amb dues part ben diferenciades: la primera part anirà a càrrec del grup de percussió de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Cervera, integrat per 10 joves músics i dirigits per Aleydis Serra. Hi intervindran els instruments més representatius de la família de la percussió: marimba, vibràfon, glockenspiel, timbals, bateria..., i també molts altres que es poden classificar dins del grup de petita percussió.



El repertori que oferiran és molt variat tant pel que fa a la part instrumental com a la musical, amb peces creades específicament per a grup de percussió; peces clàssiques arranjades per aquests instruments i també alguns arranjaments de músiques més modernes. Es podran sentir des de l’Obertura de William Tell de G. Rossini arranjada per a grup de percussió a la coneguda The Final Countdown popularitzada pel grup de rock dels anys 80 Europe, també arranjada per aquesta formació.



A la segona part del concert, el Cor del Conservatori Professional de Música de Cervera ens proposarà descobrir la figura d’un compositor de La Segarra, molt important a la seva època i que avui en dia gairebé es desconeix: Francesc Andreví.



D’aquest compositor català es podran gaudir les cançons Le moment solemnel i El Emigrado; i una de les obres de més entitat d’Andreví, la Missa Solemnis, dirigides per Núria Mas i amb les sopranos Judit Cases, Blanca Garrós i Susana Rossell, el baríton Pau Carbonell i el pianista Santi Riu.