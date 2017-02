El vilafranquí Raimon Bertran farà la imatge de la Festa Major 2017

El dissenyador vilafranquí Raimon Bertran, de 34 anys d’edat, serà la persona encarregada de realitzar la imatge de la Festa Major de Vilafranca 2017. Els Administradors han anunciat el primer dels seus col·laboradors, la persona que dissenyarà la imatge de la festa d’enguany.



Raimon Bertran és diplomat en Art Electrònic i Disseny Digital a l'ESDi de Sabadell. La seva trajectòria professional se centra en el sector del disseny multimèdia: disseny gràfic, interactiu i en moviment, amb un perfil heterogeni, que li permet explorar diferents estètiques, formats i tecnologies.



Després de passar per vàries agències de publicitat i comunicació, actualment treballa com a Director d’Art Sènior a l’agència Ogilvy Barcelona, participant en campanyes, tant a nivell estatal com internacional.