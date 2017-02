Els vídeos del carnaval de Vilanova, a la gala de la Màscara d'Or 2017

Un any més el Cineclub Sala1 organitza la Màscara d'Or, una cerimònia d'entrega de premis als vídeos satírics que realitzen les entitats vilanovines per promocionar el seu Carnaval. La gala tindrà lloc el dimecres 22 de febrer a les 20h al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú.

Durant la gala, es projectaran els vídeos a concurs i seguidament es farà l'entrega de premis. La presentació, que sempre es desenvolupa mitjançant un espectacle conductor, promet aquest any estar farcit de sorpreses. En quan als premis, a més a més del "Premi al millor vídeo de Carnaval" i el "Premi a la Millor interpretació" s'ha creat una altra categoria que serà desvetllada durant la gala. Tanmateix, com l'any passat el joc de la "Pastanaga del Rei" tornarà a donar el tret de sortida durant l'espectacle.

En els darrers anys la Màscara d'Or ha anat creixent i guanyant públic, motiu pel qual i per facilitar l'accés als espectadors, aquest any s'han inclòs algunes novetats.

Per una banda, es durà a terme la venda anticipada d'entrades on-line a través de la pàgina web del Teatre Principal http://www.elprincipal.cat/venda-entrades-online/ i no es preveu la venda d'entrades a taquilla. La venda començarà el divendres 17 de Febrer a les 10H i s'acabarà el dimecres 22 de Febrer a les 19H (1 hora abans que comenci la gala)

D'altra banda, també s'habilitarà un espai per seguir la retransmissió de l'espectacle en directe, que com altres anys s'oferirà a través del Canal Blau. Aquest segon espai serà el local social de Can Pistraus ubicat al C/ de la Unió 104.

El hashtag oficial de l'esdeveniment serà #mascarador17