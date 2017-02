Els Castellers de Vilafranca començaran els assajos el 20 de febrer

Els Castellers de Vilafranca començaran els assajos el proper dilluns 20 de febrer. Tal i com ja van fer l'any passat, la dinàmica d'assaig serà diferent durant les primeres setmanes, però l'equip tècnic creu que són uns assajos claus per fer una bona temporada. Durant aquests primers assajos, tots els castellers formaran part de les diferents parts d'un castell. És a dir, tots els castellers podran experimentar les diferents sensacions que es viuen en un castell, amb proves de tot tipus per començar a preparar les estructures més importants.

Els Castellers de Vilafranca plantegen la temporada com l'anterior, amb pics d'intensitat puntuals al llarg de l'any. Aquest és un plantejament que va funcionar la temporada passada, així que ara hi tornen a apostar.

Coinicidint amb el Carnaval, els Castellers de Vilafranca no assajaran el divendres 24 de febrer. A partir de llavors, cada setmana assajaran tres cops per setmana: dilluns (20:00h), dimecres (20:30h) i divendres (21:30h).