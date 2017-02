Laura Álvaro, nova presidenta dels Minyons de l'Arboç, la primera dona que exerceix aquest càrrec

Laura Álvaro González es des d'aquest cap de setmana la nova presidenta dels Minyons de l'Arboç. És la primera dona que exerceix aquest càrrec en tota la història de la colla castellera penedesenca. El passat dia 11 de febrer a les 17:00 hores, es va celebrar l’Assemblea General de la Colla Castellera Minyons de l’Arboç. Degut a que la Junta Administrativa presidida per Pedro Osorio va renunciar a continuar l’any que li restava del seu mandat, es van convocar eleccions. Només hi va haver una candidatura que es va presentar, i va ser escollida per majoria absoluta.

La nova Junta està composta per les següents persones:

Presidenta: Laura Álvaro González

Vicepresident: Salvador Bassa Sans

Secretaria: Marta Expósito Ridaura

Tresorer: Jose María Trejo Mulet

Vocal: Manuel Alejandro Trejo Carrillo

També hi ha un gran nombre de persones que estaran en les diferents àrees que l’actual Junta ha creat. L’actual Junta Administrativa ha optat per una Junta nombrosa, proposant noves àrees, metodologies diferents, afegint jovent pensant en el futur pròxim de la colla i sobretot amb moltes ganes de treballar per a la colla. En la seva presentació davant l’assemblea, van voler deixar clar que volen fomentar la comunicació entre els components de la colla i que ells són la veu d’aquesta i estan oberts a escoltar a tothom. També vàren voler destacar, que la junta es va construir amb el consens de tots i que no va ser la Presidenta qui va escollir el seu equip, sinó que la resta de components vàren escollir a la seva Presidenta i això ho valoren molt positivament.