L’Arboç obre la porta a la recerca arqueològica al Planot de la Timba de Santa Bàrbara

L’Arboç podria acabar revelant-se com una de les claus per descobrir l’origen de l’arribada del vi fenici al Penedès. Un equip d’investigació format per joves arqueòlegs i estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) –dirigits pel catedràtic d’arqueologia Joan Sanmartí- duu a terme des del passat mes de juny del 2016 un ambiciós projecte d’investigació al Planot de la Timba de Santa Bàrbara –jaciment arqueològic de la primera edat del ferro o època preibèrica ubicat entre les poblacions de Castellet i la Gornal i l’Arboç- amb l’objectiu d’ampliar la recerca sobre l’arqueologia de la vinya i el vi del Penedès i investigar la seva tradició vitivinícola mil·lenària.

Un cop finalitzades les prospeccions i descobertes al terme de Castellet i la Gornal, que ha permès constatar que el Planot de la Timba de Santa Bàrbara era un possible enclavament comercial protohistòric a la vall del riu Foix, l’Ajuntament de l’Arboç s’ha reunit recentment amb dos arqueòlegs del projecte per conèixer de primera mà la seva tasca i estudiar la possibilitat d’unir esforços i crear una futura col·laboració conjunta, permetent així ampliar la recerca al terme de l'Arboç.

Joan Sans, alcalde de l’Arboç, assegura que “és encoratjador veure com gent del nostre territori es bolca amb tant entusiasme, passió, vocació i professionalitat per descobrir què s’amaga rere la nostra comarca i la nostra història”.

Primeres prospeccions, moltes troballes

El primer tram d’excavacions, dut a terme a la zona de Castellet i La Gornal, ha permès descobrir al jaciment estructures arquitectòniques sòlides, un edifici monumental amb un enllosat, un ampli ventall de material ceràmic fenici i autòcton, una zona d’hàbitat, enterraments rituals de dues ovelles petites, un as de bronze, un òbol d’argent, l’agulla d’una fíbula de bronze o denes de plom.