Eva Vila posa en marxa el carnaval com a Reina del Carnaval de Sitges 2017

Després de la presentació oficial d'aquest passat dimarts, el Carnaval de Sitges ha iniciat aquest dissabte el programa d'actes, amb l'elecció de la Reina del Carnaval, celebrada al Casino Prado. Aquest acte ha esdevingut un fet especial, degut a la commemoració del 30è aniversari de la Reina del Carnaval, per la qual s'ha organitzat per una comissió feta pel Casino Prado.

En un Casino Prado plé de gom a gom, Eva Vila ha estat escollida Reina del Carnaval de Sitges, coronada per la primera Reina del Carnaval, Carme Artigas, en un acte on s'han presentat 14 candidates. Després de les presentacions i deliberacions, Eva Vila ha baixat de manera espectacular a l'escenari. La nova Reina del Carnaval té 19 anys, és membre activa del Carrussel des de que era molt petita, i l'any 2007 va ser escollida Reina Infantil del Carnaval. L'Eva s'ha mostrat “molt i molt contenta. Per mi és un gran honor representar i reivindicar aquest personatge en el seu 30é aniversari. Espero gaudir al maxim, ballar moltisim i transmetre la meva felicitat a tots els Sitgetans!”. La Reina, que anirà acompanyada d'una àmplia comitiva, ha avançat que lluirà diferents vestits al llarg de la setmana del Carnaval,

Per altra banda, el Palau del Rei Moro, amb un acte organitzat per l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, ha acollit un altre acte multitudinari. Es tractava d'un taller de carnaval, on els nens i nenes, ajudats per diferents membres de l'ABPS, havien de confeccionar diferents màscares de Carnaval. Al final, hi hagut actuació de batucada i vermut carnavaler.

El programa d'actes continúa aquest diumenge. A les dues de la tarda, a l'Ateneu Popular de Sitges es celebrarà una Xatonada Popular. A les 6 de la tarda, la Societat el Retiro organitza el popular Gran Quinto Carnavaler, amb regals cedits per les colles del Retiro.

I finalment, a les 18'30 h, al Casino Prado es celebrarà l'elecció de la Reina Infantil del Carnaval de Sitges, organitzat pel mateix Casino Prado i amb la participació de l'Esplai de Dansa del Prado.

Després d'aquests actes previs, l'esclat del Carnaval s'iniciarà Dijous Gras, amb l'Arribo de Sa Majestat Carnestoltes, organitzat enguany per Paperets Club, i les xatonades en diferents entitats de Sitges.