La música i els mantons posen en marxa el Carnaval de Vilanova i la Geltrú

El carnaval de Vilanova i la Geltrú ha començat a caminar aquest cap de setmana i ho ha fet de gala. El Ball de Mantons i les Competències musicals han posat en marxa un any més la festa vilanovina. I des de fa cinc anys, les Comparses de Nit exhibeixen al carrer les ganes de festa que té Vilanova i el tret diferencial del seu carnaval, ja que en el primer cap de setmana no inclou ni màscares ni rues. Ara, entitats i particulars es preparen per afrontar el Dijous Gras, que dóna el tret de sortida als actes centrals del carnaval vilanoví.