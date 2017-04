1dos3 Picaparet presenta la instal·lació artística “Sistema”, a l’edifici de l’Enològica

Aquest divendres 28 d’abril, a les 8 del vespre, s’inaugura a l’edifici de l’Enològica, l’exposició “Sistema”, la darrera instal·lació artística del col·lectiu 1dos3 Picaparet.

Després de més d’un any de treball intel·lectualment i plàsticament, el col·lectiu d’artistes 1dos3Picaparet presentarà públicament la seva instal·lació Sistema: la nova caverna, aquest divendres a les 8 del vespre a l’edifici de l’Enològica a l’espai situat just al costat de l’actual sala d’estudi (c/ Cal Bolet, 22).

Sistema és una instal·lació formada per sis maquetes escrupolosament dissenyades i realitzades amb materials de reciclatge que confronten directament a l’espectador amb l’actual sistema de valors, essencialment els valors de consum. Cada estructura o maqueta planteja directament una crítica a l’engranatge capitalista sense escrúpols que ens fa desitjar allò que no necessitem, que ens encadena a un sistema de consum totalment nociu per l’espècie humana. El visitant no quedarà indiferent a la visió crítica i artística que aquest col·lectiu d’artistes presenta en aquest ambiciós projecte.

La instal·lació va acompanyada d’un breu audiovisual que és el punt de partida de l’espectador abans d’endinsar-se en aquesta proposta artística que planteja tantes qüestions. L’audiovisual és una metàfora de la caverna de Plató on s’hi projecta el món ideal d’una classe social mitjana que contempla, sense fer-se preguntes, com es produeix aquest món ideal, una letargia mental atrapada per la comoditat i comprada pel materialisme més extrem.

Una proposta, doncs, compromesa ideològicament i exquisidament treballada artísticament és la que es podrà veure fins al 18 de juny a l’Edifici de l’Enològica.

1dos3 Picaparet és un col·lectiu nascut l’any 1997 quan quatre amics: Jordi Gibert, Joan Robles, Anna González i Ruben Giménez funden un grup artístic que treballa amb l’art i el reciclatge. Decideixen enganxar les joguines de la seva infantesa per crear un quadre que donarà pas a la seva primera exposició “L’última jugada”.

L’any 1999 presenten “Containers”, exposició d’escultures fetes amb peces de plàstic i joguines reciclades, amb estructures de ferro. Aquell mateix any van exposar a la Sala dels Trinitaris dins el cicle Clímax per a joves creadors i per encàrrec de l’Ajuntament de Vilafranca, tres grans murals amb el títol “Tropik S.A. Socors la selva és de plàstic”. Són també autors de l’escenografia de l’obra de teatre Cadàvers del grup Postmortem. L’any 2000 amb motiu del l’Aniversari del Centre Vila van realitzar la instal·lació 2000. Dolça infància, una exposició que mostrava reproduccions de logotips de varies llaminadures i aliments dolços dels anys 1970-1980, aquesta exposició es va instal·lar a l’Escola Estalella Graells.

La seva trajectòria de vint de anys de treball els ha portar a produir intensament obres que sempre contenen un missatge molt compromès amb el medi ambient i també amb el món lúdic més proper, destacant l’obra “Corporis de la Festa Major de Vilafranca del Penedès” l’any 2010, peça que va ser guardonada amb el premi Laus Bronze en escenografia. Aquesta instal·lació es va exposar per tota la vila durant la FM del 2010. L’any 2013 van participar en una intervenció artística dins el Vijazz creant una vintena de personatges a gran escala realitzats amb fusta i relacionats amb el vi i el jazz. També aquest any van participar a l’exposició col·lectiva del Centre de Cultures Contemporànies de Barcelona (CCCB) “Darp Art”. L’any 2015 van aparèixer al programa “Ja t’ho faràs” de TV3 i l’any 2016 van realitzar el microcurt d’animació “Bona Festa Major” per felicitar la Festa Major.

Així doncs, ens trobem davant d’uns artistes fortament vinculats a tots els esdeveniments culturals de la nostra ciutat i que a partir d’aquest moment es planegen un canvi de rumb en la seva trajectòria.

Per la realització de la instal·lació “Sistema”, que s’inaugurarà aquest divendres, han comptat amb diferents col·laboradors: Pep Puig Villalon (control interactiu i il·luminació), Karen Solórzano Cueva (il·lustració i disseny gràfic) i José Luis Arguis Lacambra (música).

“Sistema” és podrà visitar fins al 18 de juny en horaris de dimecres a divendres de 17 a 20h i dissabtes i diumenges de 18 a 20h. El col·lectiu, però, ofereix de fer visites comentades als centres docents tots els dimarts de 9 a 11 del matí, prèvia concertació de la visita trucant al 93 890 04 59 o bé escrivint a cultura@vilafran.org

El dijous 25 de maig a les 20h, hi haurà una visita comentada adreçada al públic en general.