La companyia barcelonina Agrupación señor Serrano presenta l’espectacle multimèdia Birdie a Vilafranca

Aquest divendres 7 d’abril a les 20.30h continua la programació al Teatre Cal Bolet amb l’espectacle multimèdia Birdie, de la companyia barcelonina amb notable projecció internacional Agrupación Señor Serrano.



Birdie és un espectacle multimèdia amb vídeo en directe, objectes, Els ocells de Hitchcock revisitats, maquetes, 2.000 animals en miniatura i tres performers manipulant aquest món embrollat amb humor, sentit crític i compromís.



Ens presenten dos miratges. D’una banda guerres, grans sequeres, desforestacions massives, costes contaminades, inestabilitat política, pèssimes condicions sanitàries, persecucions, deportacions forçades, explotació abusiva de recursos naturals, escassedat d’aliments...



De l’altra supermercats ben abastits, seguretat al carrer, estabilitat familiar, bons serveis sanitaris, llibertats, treball remunerat, respecte pels drets humans, benestar, reciclatge i energies renovables, prosperitat, mobilitat social...



I entre els dos miratges, estols d’ocells. Milers d’ocells en migració constant, traçant formes impossibles sobre el cel. Moviment incessant. Ocells, i més enllà, planetes, asteroides, matèries primeres, galàxies, sang, cèl·lules, armes, àtoms, electrons, publicitat, quarks, ideologia, por, residus, esperança. Vida. Res en el cosmos s’està quiet. La quietud no existeix, és una quimera. L’única cosa que hi ha és moviment.

Si és impossible aturar un electró, quin sentit té posar tanques als estols d’ocells?

Fundada per l’Àlex Serrano a Barcelona el 2006, l’Agrupación Señor Serrano és una companyia de teatre que crea espectacles originals basats en històries que emergeixen del món contemporani. Basant-se en col·laboracions creatives, les seves produccions barregen performance, text, vídeo, so i maquetes per escenificar històries relacionades amb aspectes discordants de l’experiència humana d’avui en dia. Les produccions de la companyia s’estrenen i giren, sobretot, internacionalment.

L’any 2015 va guanyar el Lleó de Plata a la Biennal de Venècia i ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2016.



Per saber-ne més!

Després de la funció, tertúlia amb l’Agrupación Señor Serrano. Serà conduïda i moderada per Jordi Bordes, crític teatral de Recomana.

Per acabar, copa de vi gentilesa de Bodegues Pinord.