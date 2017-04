Vilanova acollirà la primera convenció de literatura fantàstica i de ciència-ficció de Catalunya

La Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF) organitzarà els 25 i 26 de novembre la CATCON 2017, la primera Convenció de Ciència-Ficció i Fantasia que tindrà lloc al Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. La CATCON és la primera convenció de literatura fantàstica i de ciència-ficció que se celebra als territoris de parla catalana i té per objectiu esdevenir un punt de trobada entres els autors i traductors que conreen aquest gènere, els bloguers, els afeccionats i les editorials. El gènere de la ciencia-ficció i fantasia ha adquirit recentment una gran popularitat entre el públic en general, després de l’adaptació al cinema de produccions com “El Senyor dels Anells” o l’adaptació televisiva de “Joc de Trons” per l’HBO, inspirada en la saga de George R.R. Martin. Aquest fet ha repercutit en la publicació d’un major nombre de llibres d’aquest gènere en català, ja sigui en versió original o traduccions d’altres idiomes.

L’any 2016, la SCCFF va col·laborar en l’organització a Barcelona de l’Eurocon 2016 (convenció anual de la ciència ficció europea que se celebra des de l’any 1972 a diferents ciutats europees). L’activitat va incloure un track català integrat per conferències, activitats acadèmiques i taules rodones a càrrec d’autors, traductors, editors i associacions professionals. La bona acollida que va tenir el track català de l’Eurocon evidencia que la celebració d’una convenció d’aquestes característiques és una bona oportunitat per promoure la literatura catalana de ciència-ficció i fantasia.

L'entitat treballa ara en la preparació d’un programa que inclourà conferències, taules rodones, presentacions de llibres, espai per a jocs, exposicions, i el lliurament dels Premis Ictineu 2017.