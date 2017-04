'Lady Macbeth', el film encarregat d'inaugurar el Festival D'A, arriba als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

El Festival D'A 2017 començarà aquest dijous amb la projecció de 'Lady Macbeth' de William Oldroyd (premi FIPRESCI Donostia 2016), la pel·lícula arribarà al cinema un dia després que ho faci al certamen que se celebra a Barcelona. Altres films destacats d'aquesta setmana són la segona part de 'Guardianes de la Galaxia' dirigida de nou per James Gunn com la primera part de la saga de superherois sorgits de Marvel; 'Una història de venjança' protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, que s'estrena en català, i 'Plan de fuga', que ha passat pel nou certamen BCN Film Fest, i està protagonitzada pel català Alain Hernández.

Protagonitzada per Florence Pugh, 'Lady Macbeth' és una adaptació del relat de l'escriptor rus Nikolai Leskov, 'Lady Macbeth de Mtsensk'. La protagonista de la pel·lícula se sent atrapada en un matrimoni de conveniència amb un home més gran, que aviat demostra que no sent cap afecte ni desig per ella, de qui només espera que dugui una vida contemplativa i algun dia sigui una bona mare. Quan ella comença una relació extramatrimonial amb un home més jove, demostrarà que res no la pot aturar en el seu desig de ser lliure i emprendrà un viatge sense retorn que deixarà alguns cadàvers pel camí. La pel·lícula va guanyar el premi FIPRESCI al Festival de San Sebastián i al de Tessalònica.

Després de l'èxit de la seva aventura, els Guardianes de la Galaxia van al rescat de Sovereign, un planeta poblat per éssers genèticament perfectes amenaçats pel temible monstre Obelisc. Les seves aventures els portaran també a Berhert, on Peter Quill (Chris Pratt), després d'anys de recerca, trobarà al seu pare, Ego (Kurt Russell).

L'actor Arnold Schwarzenegger estrena una nova pel·lícula, doblada al català, on dona vida a Roman, un pare de família que perd la seva dona i la seva filla en un xoc entre dos avions. L'objectiu de Roman és buscar al responsable de l'accident per venjar-se. Aquest thriller d'Elliot Leste, 'Una història de venjança' ('Aftermath' en anglès), narra la història verídica de l'accident aeri de Überlingen (Alemanya) l'any 2002. El guió de la pel·lícula ve de la mà de l'espanyol Javier Gullón, autor d''Agnosia', 'Al final del camino' i 'Enemy', entre d'altres. Els actors que acompanyen Schwarzenegger en aquesta trama són Scoot McNairy, Maggie Grace, Kevin Zegers, Hannah Ware, Glenn Morshower i Mariana Klaveno.

'Plan de fuga'

'Plan de fuga', dirigida per Iñaki Dorronsoro, està protagonitzada per l'actor català Alain Hernández i l'acompanyen al repartiment: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Alba Galocha i Itziar Atienza. Víctor, interpretat per Alain Hernández, es guanya la vida amb petits atracaments en els que aplica la tècnica de fer un forat al terra, al sostre o a les parets per robar. Això canvia quan entra en contacte amb una important banda mafiosa que el contracta per a robar un banc internacional. A partir d'aquest moment, s'introdueix en perillós univers del que no en podrà escapar.

La música de Ludwig van Beethoven arriba a la gran pantalla amb el nou documental d'Arantxa Aguirre. 'Dancing Beethoven' narra la preparació de la Novena Simfonia de Beethoven, presentada a Tokio pel Béjart Ballet Lausanne i el Ballet de Tokio, acompanyats de la Orquestra Filharmònica d'Israel, dirigida per Zubin Mehta. El documental està protagonitzat per Malya Roman, Julien Favreau, Elisabet Ros, Kateryna Shalkina, Óscar Chacón i Gil Roman.

Bollywood torna amb la segona part de la pel·lícula d'aventures 'Baahubali 2: The Conclusion', sota la direcció de S.S. Rajamouli. Quan Shiva, el fill de Baahubali, descobreix la veritat sobre el seu passat emprèn la recerca per trobar respostes. Descobrirà que la història del regne de Mahishmati està molt lligada a la seva vida. El repartiment està format per Tamannah Bhatia, Anushka Shetty, Rana Daggubati i Prabhas Raju.

'Un Italiano en Noruega'

'Un Italiano en Noruega' ('Quo vado?', en italià) es presenta a les pantalles del país com la més taquillera a Itàlia aquest any. El film de Gennaro Nunziante narra les peripècies de Checco, un feliç funcionari de l'administració provincial, que viu en una petita ciutat al sud d'Itàlia. El seu món s'enderroca quan al treball es fa una reducció de plantilla, en la que es veu forçat a escollir un trasllat a Noruega per ocupar-se d'una estació científica al Pol Nord, on li canvia la vida. Aquest film està protagonitzat per Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Lino Banfi i Massimiliano Montgomery. La pel·lícula també s'ha presentat aquesta setmana al BCN Film Fest amb la presència del mateix Checco Zalone.

'La chica dormida' (Girl Asleep en anglès) és l'òpera prima de l'australiana Rosemary Myers. Aquesta comèdia narra la història d'una adolescent, Greta Discroll, que està a punt de complir quinze anys i dir adéu a la innocència. Mentre la seva mare prepara una festa a la què convida als seus amics, ella es sent cada vegada més assetjada per tots: per la seva germana gran, pels seus companys de classe o fins i tot pel seu millor amic Elliot. Després de la celebració, Greta entrarà en un món una mica violent, estranyament eròtic i completament incomprensible, en el que s'ha de trobar a sí mateixa. El film està protagonitzat per Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey, Matthew Whittet, Danielle Catanzariti, Eamon Farren i Imogen Archer.

Els germans Paolo i Vittorio Taviani presenten 'Maravilloso Boccaccio'. Una comèdia dramàtica ambientada en la Florència de 1948. La pesta s'estén als nuclis urbans de la Toscana i un grup de joves decideix refugiar-se en una mansió allunyada de tot, en la serralada que envolta Florència. Per distreure's, se'ls ocorre que cadascun d'ells haurà d'explicar una història cada dia. La nova pel·lícula dels Taviani, després de 'César debe morir' (Ós d'Or en Berlin 2012), és una adaptació de diverses històries del Decameró de Giovanni Boccaccio. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Lello Arena i Rosabell Laurenti Sellers.

Un dels films més originals de la setmana és 'La mano invisible' de David Macián i interpretada per Marta Larralde, Marina Salas, Josean Bengoetxea, José Luis Torrijo, Edu Ferrés, Bárbara Santa-Cruz i Daniel Pérez Prada. En aquest drama, onze persones són contractades perquè facin la seva feina en una nau industrial davant un públic que els observa mentre treballen. Una costurera, un carnisser o un paleta comencen una especie de representació, treballant varies hores en presència de centenars de persones.

Amàlia (Isabel Ordaz) és una supervivent, la protagonista de 'Todo mujer' dirigida per Rafael Gordon. Viu com una ermitana en un palauet segovià que cau a trossos en el qual a més hi habita un intrús enamorat. Amàlia viu al límit de la realitat, i la seva única alegria és una gallina que li dona un ou, gràcies al qual no es mor de gana.