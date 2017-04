El festival de cinema obre el període d'inscripcions de films a Sitges 2017

La 50a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 5 al 15 d’octubre, ja ha obert el període d’inscripcions de llargmetratges i curtmetratges. Les productores, distribuïdores i directors/es poden presentar les seves pel·lícules, que seran valorades pel Comitè de Selecció del Festival.

La plataforma Festhome és l’únic sistema acceptat per a pujar la peça inscrita. L’organització no acceptarà DVD ni altres formats, així com cap altre sistema que no sigui el de Festhome. Les empreses titulars de les pel·lícules seleccionades pel Comitè de Programació rebran un formulari (entry form) a través del qual formalitzaran la seva participació en el certamen. El Festival contactarà únicament amb els titulars dels films seleccionats.

Podeu descarregar-vos el full informatiu per a formalitzar les inscripcions en aquest enllaç.