Els Castellers de Vilafranca completen la tripleta de 8 a Martorell

Els Castellers de Vilafranca han completat la tripleta de vuit aquest diumenge durant la diada castellera de la Fira de Primavera de Martorell. Els vilafranquins van començar l'actuació amb un sòlid 3d8 que van descarregar de forma segura. En la segona ronda van encarar la Td8f i per acabar les rondes de castells, van completar el 4d8.



En la ronda de pilars, els Castellers de Vilafranca van descarregar el pilar de 6. Un pilar que estrenava un nou segon i que es converteix en el primer de la temporada fora de Cal Figarot (en la diada de Cal Figarot del 26 de març i en els diversos assajos dels vilafranquins ja n'havien descarregat uns quants). A diferència dels últims dos anys, els Castellers de Vilafranca van estar acompanyats en aquesta diada pels Castellers d'Esparreguera i els Castellers de Santpedor.



Els Castellers de Vilafranca actuaran aquest proper cap de setmana a la ciutat holandesa de Rotterdam i, per tant, no assajaran divendres a Cal Figarot. L'assaig de dimecres a dos quarts de nou, però, es mantindrà com habitualment.