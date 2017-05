Vilanova decidirà dissabte els guanyadors del Premi Noves Creacions Musicals

Aquest dissabte 6 de maig a les 18 h a l'Auditori Eduard Toldrà es durà a terme la final oberta del Premi Noves Creacions Musicals. Els grups de cada categoria que han estat seleccionats per a la final oferiran una actuació de 10 o 12 minuts perquè el jurat valori a partir de l'actuació en directe quina proposta és la guanyadora.

El llistat de finalistes del Premi és el següent:

En categoria A, de millor solista o conjunt de música clàssica o històrica, s'ha seleccionat Àngel Agulló Hernández, amb el grup Neus Llorens i Àngel Agulló; Àngel Jesús López, guitarra; David Gutiérrez Aguilar amb el grup Theatrio; Pau Montané Pascual, percussió i electrònica; Gerard Morató Vinyes, piano; Marina Pelfort Camprubí, amb el grup Mireia i Marina duo; i Guillem Serra Llorens, amb el grup Ensemble Triart.

Pel que fa a la categoria B, de millor solista o conjunt de música moderna o jazz, s'ha seleccionat Patricia Ros Zaragozà, amb el grup Ukevandals; i Carles Vallès Martí, amb el grup Obmud (participant a la darrera edició del concurs Oh happy day de TV3).

El passat mes de març es va presentar els Premis Noves Creacions Musicals, en el marc del Programa de Suport a la Creació, de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, SINGULART.

Entre el 13 de març i el 13 d'abril els joves creadors van presentar les seves propostes, i el 20 d'abril es va fer pública la relació de tots els participants. El 28 d'abril, després de revisar la documentació presentada, es va fer pública la llista del participants que actuaran a la final.

El jurat està constituït per Teresa Llorens, 3a tinent d'Alcaldia i Regidora de Cultura, Convivència i Equitat; Joaquim Garrigosa, director de l'Auditori de Barcelona; David Puertas, periodista musical; Michèle Alderete, directora coral, arrangista vocal, professora i cantant, coneguda també per la seva participació com a formadora a l'Oh happy day de TV3; Eloi Fuguet, flautista de bec, professor de l'ECMM de Vilanova i la Geltrú i programador de l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú; Dani Gil, violinista, musicòleg i professor de l'ECMM de Vilanova i la Geltrú; i Jordi Pons, clarinetista i professor de l'ECMM de Vilanova i la Geltrú, de la Hochschule für Musik Basel i del Conservatori della Svizzera Italiana.

L'endemà de l'audició, diumenge 7 de maig, es farà públic el veredicte per a cada categoria a través de la web i les xarxes socials de l'Auditori Eduard Toldrà i de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L'entrada és gratuïta i es podrà accedir a l'Auditori des de mitja hora abans de l'audició.