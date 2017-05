Generalitat, la CCCC i l'Smithsonian Festival decidiran al maig el criteri per escollir la colla que actuarà a Washington

El Departament de Cultura, l'Smithsonian Folklife Festival i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) consensuaran aquest mes de maig el criteri per escollir la colla castellera que actuarà a la 50a edició del certamen de Washington, en què Catalunya serà el país convidat. L'esdeveniment, que se celebra anualment a la capital nord-americana, tindrà lloc entre finals de juny i principis de juliol de l'any que ve i es preveu que els castells hi tinguin un paper rellevant. Davant d'això, la Generalitat ja ha rebut nombroses peticions de colles castelleres interessades en actuar-hi. Fins ara, s'han postulat la Joves dels Xiquets de Valls, la Jove Xiquets de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Capgrossos de Mataró. Segons ha pogut saber l'ACN, no es descarta cap opció. Fins i tot, hi ha la possibilitat d'enviar-hi una delegació formada per diverses colles.

La Joves de Valls s'ha avançat a marcar perfil per convertir-se en la colla que representi el món casteller a l'Smithsonian Folklife Festival, considerat un dels grans aparadors mundials de la cultura popular i tradicional. La colla s'ha reunit recentment amb l'alcalde de la capital de l'Alt Camp, Albert Batet, per demanar-li suport institucional a l'hora de defensar la seva candidatura i li ha lliurat una carta fent la petició formal.

Els vermells consideren que és "essencial" que sigui una colla vallenca la que viatgi a Washington, i s'erigeixen com a la millor opció perquè la Colla Vella ja ha viatjat a altres continents, mentre ells no ho han fet mai. Al mateix temps, senyalen que són d'única colla del cartell tradicional de Sant Fèlix que tampoc ha tingut l'oportunitat de viatjar amb les institucions a actes internacionals.

Fins ara, la resta de colles de la primera línia del món casteller han fet diversos viatges a actes oficials de la Generalitat fora de Catalunya. És el cas dels Minyons de Terrassa, que a finals del 2016 van anar a Singapur. També han tingut aquesta oportunitat els Castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona, a l’Expo de Milà el 2015, i la Vella dels Xiquets de Valls, que el 2010 va anar a l’Expo universal de Shangai, a la Xina.

Per aquests motius, la Joves Xiquets de Valls conclou que "és de justícia rebre aquesta vegada el suport de l'Ajuntament", i ha creat un eslògan per defensar la seva candidatura: 'Washington 2018, ens toca!'. Mentrestant, la Vella de Valls és manté al marge d'aquesta qüestió. Consultats per l'ACN, han declinat fer cap comentari respecte la candidatura de la colla veïna ni de les opcions de presentar-se ells per ser escollits per anar a l'Smithsonian Folklife Festival.

Tarragona, Vilafranca i Mataró també es postulen

Des de la Colla Jove Xiquets de Tarragona afirmen que estarien disposats a representar el món casteller a Washington l’any vinent, però admeten que no han començat a treballar en l’assumpte. Un portaveu de la colla ha reivindicat que, “per nivell”, l’entitat seria mereixedora d’aquest reconeixement. Tot i això, la Jove es manté a l’expectativa de conèixer quines serien les condicions econòmiques del viatge per decidir si s’acaba postulant o no.

Els Castellers de Vilafranca també s'han mostrat interessats en fer aquest viatge l'estiu del 2018. Joan Badell, president de la colla, ha explicat que l'entitat "està treballant" per presentar una candidatura a la Generalitat amb suficients fonaments que els garanteixin ser els escollits. "Primer ens hem de preparar cap endins per poder anar enfora a fer la petició formal", ha apuntat Badell, que s'ha mostrat hermètic a l'hora de donar més detalls sobre aquesta qüestió.

Per la seva part, els Capgrossos de Mataró estan esperançats en convertir-se en la colla ambaixadora dels castells al Smithsonian Folklive Festival. Un dels principals motius que els encoratja és el fet que fa tres anys havien d'acompanyar la Generalitat en un viatge institucional a Itàlia, però la cita es va suspendre. "El Govern es va comprometre a tenir-nos en compte de cara a properes ocasions", ha explicat el president dels Capgrossos, Xavier Castellví.

Fa mesos, la colla ja va tractar aquest assumpte amb el regidor de Cultura de Mataró per assegurar-se el suport del govern municipal. Al mateix temps, Castellví ha subratllat que poder fer un viatge d'aquesta magnitud seria una gran empenta per l'entitat: "Aquestes oportunitats ajuden al dinamisme intern perquè la gent agafa molt més compromís als assajos i, com a colla, et posen a l'aparador mundial".

Finalment, qui no ha adoptat una posició al respecte, són els Minyons de Terrassa. Un portaveu de la colla egarenca ha assegurat que l'assistència al festival nord americà és una qüestió que "no s'ha parlat", i de la qual preveuen debatre'n properament arran del posicionament públic que han fet les altres grans colles del panorama casteller.