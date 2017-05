Diada dels Minyons de l’Arboç a Tortosa

El passat diumenge dia 30 d’abril, els Minyons de l’Arboç van actuar a Tortosa al recinte firal de l’Expoebre. L’actuació va ser l’habitual, rodar el tronc amb Castells de 6. No es van poder arrastrar gaires camises vermelles perquè en aquesta data hi havia algunes activitats i viatges escolars que coincidien i en una colla petita, això es nota. Però tot i això s’està anant al ritme que la tècnica vol, donant petits passos.

En primera ronda es va desmuntar un 3de6 per indecisió de la canalla, que es va completar en ronda de repetició sense problemes. En segona ronda es va completar el 4de6 i en la tercera el 3de6 amb l’agulla. En ronda de pilars vam fer un pilar de 4 simultani amb les altres dues colles, els amfitrions els Castellers de Tortosa i els Xiquets d’Alcover.

Va ser una d’aquelles sortides que fan colla, ja que després de l’actuació la colla va anar dinar a un restaurant de Tortosa on ens van tractar molt bé i ens van donar teca de la bona.

El proper cap de setmana és molt important per la colla, ja que el dia 6 a la Diada del III Memorial Ramon Barrufet a Valls, on segons el Cap de colla dels Minyons el Carles Camacho, si la gent respon a l’assaig i s’arrastren prous camises, es podria veure el primer castell de 7 dels Minyons de l’Arboç. I el dia 7 hi ha l’actuació de l’Aplec de l’Ermita de la LLacuneta a l’Arboç, com cada any.