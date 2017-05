La Sala inaugura una exposició retrospectiva d'Artur Duch a Vilanova

Aquest divendres 5 de maig a les set de la tarda a LA SALA tindrà lloc la inauguració de l'exposició “Artur Duch. Retrospectiva d'un camí personal”. L'exposició és un recull dels treballs realitzats des de l'any 1980 fins al 2016, on es pot seguir l'evolució d'aquest artista sitgetà a partir d'una trentena de pintures. La mostra es complementa amb algunes escultures i peces de ceràmica.

Les etapes més significatives que conformen el fil conductor d'aquesta exposició estan representades per l'”època negra”, amb personatges en escenaris anònims amb un aire de misteri interior i paleta cromàtica fosca; “La gent i el circ”, amb músics i orquestres simfòniques, on la plasticitat pren vitalitat i els colors entren a escena; “Els càtars”, col·leccions de diferents temàtiques com un tomb pel Garraf; ”Els oficis perduts”, temes d'Holanda, evolució d'una representació subjectiva en la creació d'identitats, que prenen un lloc originari de mirades cap a una iconografia de llibertat; i l'etapa en la qual actualment continua treballant, i en la que l'artista s'endinsa en l'abstracció, una obra que no deixa indiferent per la qualitat, la força i innovació constant.

L'exposició està comissariada per Yol Bernadó Català i s'emmarca dins dels actes per commemorar el centenari de la fundació Privada Sant Antoni Abat. Com a activitat complementària s'ha programat una visita comentada el diumenge 14 de maig a les 12 h realitzada pel mateix artista. L'activitat és gratuïta.

L'exposició es podrà visitar a la Sala de les Columnes del Centre d'Art Contemporani LA SALA fins al 2 de juliol.