Vilanova prepara un nou acte de festa major que recupera "l'èpica de l'esperit llunàtic". La iniciativa la impulsen Bordegassos, Endimari, Apol·lo i una comissió d'independents de la Nit Major, que preparen un nou acte per a la nit del 3 d'agost d'aquest 2017. Al punt de la mitjanit, una cercavila de persones que haurà sortit des de la plaça Lledoners, acompanyada amb música de carrer, es plantarà davant la porta de l'Ajuntament per reivindicar la sortida noctàmbula i pletòrica d'algunes de les figures municipals. Just a l'altre costat de la porta, els Gegants Grossos estaran mig dormint i es despertaran desitjant sortir.

L'acte compta també amb la participació de la Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú, i la xaranga This-Tracció. La Nit Major neix com a resposta a la falta dins de la festa major de "l’èpica de l’esperit llunàtic, dels somiadors permanents que s’arrisquen, del risc de la festa que deslliura, que no estanca, que respira segons el poble espontani". El nou moviment fester i alternatiu llença una nova proposta: "Ens tornarem infants entremaliats que reivindiquen la sortida noctàmbula i pletòrica d’algunes de les nostres figures festives que són municipals, per tant de propietat pública, de tots i totes. Ens plantarem davant la porta de l’ajuntament al punt de la mitjanit, amb música i festa, just a l’altre costat de la porta que ens separarà dels Gegants grossos, que estaran mig dormint i que es despertaran desitjant sortir…".