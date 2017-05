Santiago Rusiñol protagonitza la Fira Modernista de Terrassa com a referent històric de l'epoca

La Fira Modernista de Terrassa dedicarà l'edició d'enguany a Santiago Rusiñol, motiu pel qual Sitges, la seva localitat natal, serà la ciutat convidada d'aquest 2017. La cita, que se celebrarà el cap de setmana del 12 al 14 de maig, comptarà amb novetats que van des de l'increment del nombre de parades a la posada en circulació d'un trenet que recorrerà els principals exponents de la indústria tèxtil de principis del segle passat. El Parc de Vallparadís, a més, acollirà per primer cop el Pícnic Modernista, on es lluiran vestits d'època en un ambient especialment pensat per l'ocasió. L'aportació municipal per l'edició d'aquest any és de 125.000 euros, una xifra similar a la dels anys anteriors.

La proposta converteix els carrers de la ciutat en un autèntic túnel del temps que transporta els visitants al 1900 a través dels paradistes, el guarniment de carrers i aparadors i amb la participació dels ciutadans, molts dels quals es vesteixen d'època per sumar-se a la festa. D'aquesta manera la ciutat es submergeix en una de les èpoques més marcades de la seva història, la que va veure l'explosió industrial que va dur bonança i llum al municipi.

La fira la "inaugurarà" Santiago Rusiñol, seguint l'estela de reflectir la importància que certes persones van tenir en el tombant de segle. "Decidim posar-lo en la dimensió corresponent, perquè no es pot parlar de Modernisme sense la seva figura, sempre ha estat un referent a Terrassa, i de passada també obrim una nova dimensió com ho és convidar una ciutat, la seva ciutat: Sitges", explica el regidor de Cultura, Amadeu Aguado.

Es tracta de la conseqüència de 15 anys celebrant la fira, i que l'han dut a ser declarada d'Interès Turístic per la Generalitat. En aquests sentit, l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha destacat el lligam entre ambdues localitats, "primer gràcies a Santiago Rusiñol i ara amb aquesta participació a la Fira Modernista, una nova oportunitat per posicionar les dues localitats al capdavant de la difusió i promoció del Modernisme de Catalunya". Forns, ha agraït la invitació de Terrassa i ha animat a tothom a "anar fins a Terrassa a gaudir d’una gran oportunitat cultural, comercial, turística i gastronòmica, com serà la Fira Modernista".

En aquesta línia de fer una passa més i continuar creixent, enguany la Fira Modernista també ampliarà les àrees de paradistes, amb un increment que permet encabir més municipis i museus vinculats amb el modernisme.

Una altra de les novetats destacades serà el Trenet de 1900, que farà la Ruta de la Llana: "Sortirà del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i farà un recorregut pels principals punts industrials de llavors", explica el regidor de Cultura. Entre els punts on hi farà parada hi destaquen l'Acondicionament Terrassenc, els magatzems del carrer Nord o el Vapor Gran.

En total el programa compta amb 300 propostes per a tots els públics. Entre aquestes també s'hi troben la campanya 'Flors al balcó' que es duu a terme amb la col·laboració de la Unió de Floristes de Terrassa que oferirà paquets de plantes a preus especials, i que convida a tota la ciutadania a posar flors als seus balcons per aconseguir fer encara més lluïda la Fira Modernista d'aquest any.

A banda, també hi haurà visites guiades a la Masia Freixa per veure la remodelació que s'ha dut a terme a la seva teulada.