Marc Clotet encarna a ‘El jugador de ajedrez’ un campió espanyol dels escacs perseguit pel nazisme

CARTELLERA DE CINEMA

L’actor barceloní Marc Clotet és el protagonista de ‘El jugador de ajedrez’, el nou film de Luis Oliveros que s’estrena aquest divendres als cinemes. Clotet encarna la figura de Diego Padilla, un destacat jugador d’escacs espanyol que, després de l’esclat de la Guerra Civil, es va exiliar a París i allà va ser empresonat pels nazis acusat de ser un espia. L’altra estrena destacada de la setmana és ‘El Círculo’, una producció nord-americana protagonitzada per Tom Hanks i Emma Watson. La cinta es basa en el llibre homònim de Dave Eggers i en la seva visió d’un futur digital en què la privacitat ha desaparegut.

El barceloní Marc Clotet protagonitza 'El jugador de ajedrez', la nova pel·lícula de Luis Oliveros, amb Melina Matthews, Alejo Sauras, Andrés Gertrudix, Pau Durà i Stefan Weinerts. Aquest drama explica la història de Diego Padilla, guanyador l’any 1934 del campionat espanyol d'escacs. Després de l'esclat de la Guerra Civil, la seva dona el convenç per anar a viure a França juntament amb la filla de tots dos. Però lluny de millorar la seva situació, al país veí és empresonat pels nazis per considerar-lo un espia. A la presó aconsegueix sobreviure gràcies a la passió que sent l'oficial en cap, el coronel Maier, pels escacs.

‘Nunga digas su nombre’

'Nunca digas su nombre' (The Bye Bye Man, en anglés) arriba als cinemes amb 96 minuts on els amants del terror podran gaudir de les aventures de tres estudiants universitaris que es traslladen a una casa vella fora del campus. Sense voler alliberen a “Bye Bye Man”, un ens sobrenatural que persegueix a qui descobreix el seu nom. Els tres amics intentaran mantenir la seva existència en secret per allunyar la resta d'una mort segura. El film d'Stacy Title està protagonitzat per Douglas Smith, Cressida Bonas, Lucien Laviscount, Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway i Doug Jones.

‘Pasaje al amanecer’

Andreu Castro presenta la seva nova pel·lícula, 'Pasaje al amanecer'. El film protagonitzat per Elvira Mínguez, Lola Herrera, Nicolás Coronado i Andrea Duro explica la història d'un jove fotoperiodista que ha de viatjar a la guerra d'Iraq el novembre de 2004 per cobrir les notícies des del terreny. Abans de marxar, haurà de comunicar la seva decisió a les persones que vol: la seva família i la seva nòvia (Andrea Dur). Haurà de fer-ho la Nit de Nadal. La notícia aconsegueix esquerdar els fonaments familiars. La vida i les relacions de tots els seus membres, que viatjaran als seus propis inferns personals, es veuran modificades per sempre.

‘El Círculo’

Emma Watson i Tom Hanks són els protagonistes de la nova pel·lícula de James Ponsoldt. 'El Círculo' es basa en la novel·la homònima de Dave Eggers. El film parla d'una jove, Mae, que és contractada a El Cercle, l'empresa d'Internet més prestigiosa del món. A través d'un innovador sistema operatiu, la companyia unifica adreces de correu electrònic, perfils de xarxes socials, operacions bancàries i contrasenyes d'usuaris donant lloc a una única identitat virtual i veraç, darrere d'una nova era marcada per la transparència.

'Seoul Station’

Aquesta setmana arriba a les grans pantalles 'Seoul Station'. Una pel·lícula d'animació sud-coreana ambientada a la capital de Corea del Sud. El film narra, amb ritme frenètic, la història de supervivència d'un grup de persones amenaçades per un grup de captaires que s'han transformat en zombis famolencs.

‘Un reino unido’

Amanda Asante torna amb la seva tercera pel·lícula, 'Un reino unido' . El film narra la història real del Príncep de Botswana, Seretse Khama, qui va generar un conflicte internacional quan es va casar per amor amb una dona blanca de Londres a finals dels anys 40. El llargmetratge està protagonitzat per David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Tom Felton i Laura Carmichael.

‘Z, la Ciudad perdida’

Aquesta setmana també s'estrena 'Z, La Ciudad perdida'. El film de James Gray explora l'experiència d'un soldat enamorat de les expedicions salvatges. Després de participar en una expedició topogràfica de la Royal Society a Bolívia, el soldat Percy Fawcett (Charlie Hunnam) queda fascinat per la jungla i accedeix a participar en una expedició més remota, malgrat allunyar-lo de la seva dona, Nina (Sienna Miller), i els seus fills durant diversos anys. A la selva amazònica Percy descobreix vestigis d'antigues civilitzacions perdudes i torna a Anglaterra convençut de l'existència d'una metròpolis enfonsada, la misteriosa ciutat de Z. Encara que els seus arguments són ridiculitzats per la comunitat científica, Fawcett s'embarca en un últim viatge a la selva brasilera juntament amb el seu fill Jack (Tom Holland) per demostrar les seves teories.

‘Noche de venganza’

'Noche de venganza', remake del film francès de 2011 'Nuit blanche', arriba als cinemes aquesta setmana. Vincent Downs és un policia de Las Vegas aparentment corrupte. Quan un atracament surt malament, un grup de criminals segresta al seu fill, demanant com a rescat un carregament de cocaïna que va robar. En una mateixa nit ha de salvar la vida del seu fill sense ser atrapat per assumptes interns.

‘Los demonios’

Aquesta setmana també arriba a la cartellera el drama canadenc 'Los demonios' ('Les démons' en francès). Félix és un noi de deu anys imaginatiu i sensible que viu en una zona residencial de Montreal. Encara que la zona aparenta ser tranquil·la, a Félix li fa por tot: el possible divorci dels seus pares, els veïns estranys, la sida.... Mentre una sèrie de segrestos de joves estan tenint lloc a la seva zona, comença a descobrir que els dimonis de la infantesa poden estar relacionats amb aquestes misterioses desaparicions.

‘Ovejas y lobos’

Els més petits podran veure a les grans pantalles 'Ovejas y lobos'. Una pel·lícula d'animació russa que explica la història d'unes ovelles. En una màgica i llunyana terra, viu un ramat d'ovelles sense preocupacions. La seva vida lliure d'estrès es veu interrompuda quan una rajada de llops acampa en un barranc proper.

‘Herederos de la bestia’

Aquest 5 de maig també arriba a les grans pantalles el documental de Diego López i David Pizarro, sobre la pel·lícula 'El día de la bestia'. A través d'una sèrie d'entrevistes al director Álex de l'Església, als actors Santiago Segura, Terele Pávez i Álex Angulo, i al guionista Jorge Guerricaechevarría, ‘Herederos de la bestia’ analitza la història de la pel·lícula del director basc.

‘Casi leyendas’

Àxel, Javier i Lucas són tres amics que s'han distanciat amb el pas dels anys. 25 anys després es veuen obligats a reunir-se per tornar a formar el grup musical que va estar a punt d'aconseguir la fama. Al mateix temps hauran de solucionar seves calamitoses vides. 'Casi leyendas' és la nova comèdia argentina de Gabriel Nesci, protagonitzada per Diego Peretti, Santiago Segura, Diego Torres, Claudia Fontán, Florencia Bertotti i Uma Salduende. El film es podrà veure als cinemes a partir de divendres.