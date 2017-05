Els Bordegassos, aquest dissabte al Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat serà la nova parada en la temporada dels Bordegassos de Vilanova. Aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, els vilanovins actuaran a la fira de cultura popular Pratifolk, que es celebrarà al Parc Fondo d’en Peixo. A plaça els vilanovins coincidiran amb la colla local, els Castellers del Prat, i la Colla Jove de l’Hospitalet.

Per als de la camisa groc terrós aquesta diada es perfila com una oportunitat ideal per donar rodatge a les estructures de set sense cap mena de pressió, amb la vista posada a objectius més ambiciosos a curt termini. Donar rodatge a les estructures de set i poliner-ne detalls en vista als vuit pisos poden ser els objectius de la colla de la capital del Garraf per a aquesta diada.

D'altra banda, diumenge al migdia els Bordegassos oferiran un taller casteller a la Festa de la Primavera de l'Escola Llebetx.