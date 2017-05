Els Xicots fan la clàssica més matinera de la seva història

Els Xicots de Vilafranca han actuat aquest diumenge a Torredembarra, en la diada de David Sánchez, al costat dels Nois de la Torre i dels Xiquets del Serrallo. Els vermells han completat la primera clàssica de 8 de la temporada i la més matinera del seu historial.

Tots tres castells (torre de 7, 4 i 3 de 8), ja havien estat descarregats enguany per als Xicots, però encara no units en una sola actuació. A banda d’aquesta dada positiva, ha estat destacable també l’estrena de castellers en posicions diverses als troncs. En el cas de la torre de 7, per exemple, s’ha incorporat un segon nou, amb voluntat d'alleugerir el tronc. Aquest ha estat el primer castell de la colla vilafranquina en l’actuació.

El segon castell ha estat el 4 de 8, el tercer de la temporada, en el qual s’ha estrenat un terç; la construcció s'ha completat de manera solvent i mantenint les mides. Finalment el 3 de 8, amb una nova quart, ha mostrat més solidesa que el descarregat fa dues setmanes a la diada de Sant Jordi. La colla vermella ha tancat l'actuació amb el vano de 5. Els Xicots preparen ara molt especialment la diada de les Fires de Maig, que se celebrarà diumenge que ve a la plaça de la Vila de Vilafranca.

Pluja d'enxanetes

D'altra banda, aquest dissabte els Xicots han celebrat l'activitat infantil Pluja d'enxanetes, amb una cinquantena de participants i amb molt bon ambient. Aquesta ha estat la segona edició de la gimcana castellera, que enguany s'inclou en el 35è aniversari de la colla.