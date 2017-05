Els Bordegassos sumen tres castells de set al Prat

Castells de set pisos per als Bordegassos de Vilanova aquest dissabte al Prat de Llobregat, on van prendre part de la festa de cultura popular Pratifolk. Els vilanovins van completar el cinc de set com a construcció més destacada, a més de descarregar castells de set bàsics pensats per treballar l'encaix de la pinya amb els segons de cara als castells de vuit. La jornada, amb dos intents desmuntats, també va estar marcada per les provatures als poms de dalt, fent entrar en acció molta canalla diferent, abans d'encarar un tram de temporada en què l'exigència del calendari no donarà tantes oportunitats per a provatures a plaça.

Després de dos pilars de quatre de salutació, els Bordegassos van obrir plaça amb un quatre de set de bella factura, molt quadrat, que presentava una alineació de quatre de vuit sense el pis de terços. Bon ritme per part de la canalla i bon encaix de les mans de la pinya amb el pis de segons.

A segona ronda els de la camisa groc terrós van apostar pel cinc de set. Després d'un anecdòtic intent desmuntat que estava impecable, a la segona van descarregar-lo sense complicacions. Les provatures van tornar a costar un intent desmuntat a tercera ronda, en aquest cas amb un quatre de set amb l'agulla. En repetició, els de la capital del Garraf van apostar pel tres de set, que també volien treballar damunt la pinya amb segons de castell de vuit. Va ser un tres impecable, amb molt bon ritme en la pujada dels més menuts. En ronda de pilars, els Bordegassos van descarregar el pilar de cinc.

Al Parc del Fondo d'en Peixo també hi havia els Castellers del Prat i la Colla Jove de l'Hospitalet. Els locals van desmuntar el tres i el quatre de sis, però van reaccionar i van acabar completant el tres de sis amb l'agulla i el tres de sis, a més del pilar de quatre. Els de l'Hospitalet van completar tres castells de sis, amb el tres de sis amb l'agulla com a millor castell, a més del pilar de quatre.

Diumenge 14, a Sant Cugat del Vallès

La propera cita dels Bordegassos de Vilanova serà aquest diumenge 14 de maig a Sant Cugat del Vallès. La diada de la Fira de Sant Ponç, que se celebra a la plaça Octavià a partir de les dotze del migdia, compta amb un cartell molt atractiu. A més dels Castellers de Sant Cugat, els Bordegassos compartiran plaça amb els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sabadell.