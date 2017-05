Vilanova es converteix en escenari d'un conte infantil, aquest dissabte (VÍDEO)

PROMOCIONAL FIRA from Conte Va! Va de Contes on Vimeo.

La Fira "Conte va! Va de contes" arriba a la cinquena edició aquest dissabte, i ho fa carregada d'activitats. El Centre d'Art Contemporani LA SALA acull l'exposició "Conte va! Va de contes!" que es realitza en el marc de la Fira, dedicada a la il·lustració infantil. Per celebrar aquest 5è aniversari, l'Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra ha convidat tots els il·lustradors i il·lustradores que han col·laborat des de l'inici a participar en una exposició col·lectiva.

La mostra reuneix 67 professionals de renom de la il·lustració, i ofereix un dels retrats més fidels i extensos del panorama actual de la il·lustració infantil al nostre país. Els artistes participants són Àfrica Fanlo, Anna Aparicio Català, Anna Llenas, Anna Mongay, Bernat Muntés, Carles Hernàndez, Chema Peral, Christian Inaraja, Clara Saéz, Cristina Losantos, Cristina Serrat, Dani Jiménez, Daniel Soms, Eli Ramírez, Eva Sans, Eva Santana, Gabriela Rubio, Gemma Aguado, Glòria Fort, Ignasi Blanch, Javier Andrada, Joan Negrescolor, Joan Thelorious, Joan Turu, Jordi Bernadó Nef, Jordi Sunyer, Jordi Vila Delclós, Josep Torres Balasch, JuanolO, Juli Ilustrador, Laia Codina, Laia Jou, Laura Borràs, Lluís Amaré, Lluís Farré, Lluïsot, Lola Roig, Mar Cerdà, Marc Brocal, Màriam Ben-Arab, Marta Balaguer, Marta Montañá, Martina Manyà, Mercè Canals, Mercè Galí, Mercè Tous, Montse Clotet, Òscar Civit, Òscar Julve, Paloma Carballal, Patricia Pérez-Hinojosa, Patricia Prieto, Pep Boatella, Rebeca Luciani, Ricard Aranda, Rocío Bonilla, Roger Zanni, Romina Martí, Rosa del Rey, Roser Argemí, Sandra de la Prada, Sara Porras, Sara Vila, Sebastià Serra, Sigrid Martínez, Stefanie Pfeil i Xavi Ramiro. La inauguració tindrà lloc aquest divendres 12 de maig a les 20 h.

També s'han organitzat activitats complementàries, com visites comentades els diumenges 21 de maig i 4 de juny a les 12 h, o el taller familiar "El màxim d'il·lustracions" (adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys), que inclou una visita comentada a l'exposició i un taller de creació d'un conte. Per a aquesta activitat cal reserva prèvia al telèfon de LA SALA 93 816 90 01 o al correu electrònic lasala@vilanova.cat. Totes les activitats són gratuïtes.

A més, hi haurà un racó de lectura per als més petits, i també un espai on trobaran trencaclosques d'algunes de les il·lustracions exposades.

L'exposició es podrà visitar fins al 2 de juliol.

Activitats de les biblioteques

En el marc de la Fira, al llarg de tot el dia a l'estand de les biblioteques, al carrer de Sant Pere, se celebraran diverses activitats. A les 10 h l'Ània la Veterinària i la Ratoliva inauguraran la marató de contes de la Fira amb el conte "Què hi ha per sopar?". A les 11 h i a les 12.30 h Tirabec, contes i titelles interpretaran "El Peix irisat" per a nadons.

Entre ambdues representacions tindrà lloc l'acte de lliurament dels premis del primer concurs "Puja al tren!". En aquesta acció de promoció lectora adreçada a nens i nenes de 9 a 13 anys hi ha hagut més de 50 participants, concretament 56, dels quals com a mínim 24 han completat almenys una línia, és a dir, que han llegit 4 de les lectures proposades i han sabut resoldre correctament l'enigma de cada lectura.

Els llibres més llegits d'entre les 24 lectures a escollir han estat les col·leccions d'Agatha Mistery de Sir Steve Stevenson, i "La Tribu dels Camelot", de Gemma Lienas.

Tots els participants rebran un diploma per haver participat, i en un sorteig es desvetllaran els guanyadors que optaran a un lot de llibres, gentilesa de Llorens Llibres i La Mulassa, dues entrades per a l'espectacle "Nàufrags" de La Industrial Teatrera, col·laboració del Teatre Principal, una tauleta Energy Sistem, gentilesa de Plug.in Solucions Informàtiques, i un tiquet regal per a cinc persones pel joc "Operación Orpheus", gentilesa de Scaparium de Vilanova i la Geltrú. A dos quarts de dues Rocío Bonilla farà el taller "Fem la muntanya de llibres més alta del món", d'Animallibres. A les 18 h Glòria Fort explicarà el seu conte "La Festa Major" d'El Cep i la Nansa. I a les 19 h clourà l'estand el taller "Nimbus! Un núvol d'emocions", a càrrec de Noemí Fernàndez de Salvatella.

Espectacle al Principal

En el marc de la celebració de la V Fira Conte va! Va de contes, organitzada per l'Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra, el Teatre Principal col·labora en aquesta jornada amb la programació de l'obra "Saltironets", del Ballet Jove EternDansa, en el marc de la línia de programació del Teatre Principal que dóna Suport a la Creació Escènica.

Un espectacle per a nens i nenes a partir de 4 anys amb les seves famílies. La Saltironets era una nena que somiava arribar fins a la lluna per regalar-li els seus contes. I tant va saltar, que un dia hi va arribar. I des de llavors que viu allà.

Es podrà veure al Teatre Principal a les 17 i a les 19 h, pel preu de 3 euros. La recaptació d'aquest espectacle es destinarà a l'Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra.