S'obren les preinscripcions per a la Cercavila de l'Imaginari de Vilanova

Un any més, s'obre el període de preinscripcions per als nens i nenes que vulguin participar a la Cercavila de l'Imaginari de Vilanova i la Geltrú d'aquest 2017. La Cercavila es fa el dia 6 d'agost, com cada any, dins dels actes de Festa Major.

El full de preinscripció omplert es recollirà a l'Oficina Jove de Vilanova i la Geltrú,

al carrer Rasa del Miquelet número 16 els dies 16, 17 i 18 a la tarda, de 17 a 19 h.

La preinscripció es pot descarregar a la web del Portal d'Entitats, o es pot omplir directament a l'Oficina Jove.

Els nens i nenes que s'apuntin, que han de ser nascuts entre els anys 2001 i 2011, rebran un número de registre d'entrada. Un cop acabat el període de preinscripció, es farà un sorteig, i a partir del número que surti s'agafaran els infants que es necessitin per a cada ball. En el cas que, per edats, les sol·licituds sobrepassin el nombre de balladors, els restants passaran a la llista d'espera, que servirà per cobrir les baixes. Els pares i mares rebran un correu electrònic on se'ls comunicarà si el nen o nena ha estat acceptat o si queda en llista d'espera.

Els dies d'assaig de la Cercavila de l'Imaginari seran:

Juny: dissabte 17 d'11 a 13 h

Juliol: dissabtes 1 i 8 d'11 a 13 h

Agost: dimarts 1 i diumenge 6, de 10 a 12 h

Els responsables de la Cercavila demanen que tots els infants que es preinscriguin es comprometin a assistir tots els dies d'assaig per tal de poder desenvolupar l'acte amb normalitat.

Cada any des de 1999, dins dels actes de Festa Major, se celebra la Cercavila de l'Imaginari, que està formada per vuit balls que tenen els seus orígens en contes, llegendes i fets històrics de la comarca del Garraf: la Fundació de la Vila Nova, el ball del Cep, el ball de la Sínia, el ball del Miralpeix, el ball de Pescadors, el ball de l'Arribada del Ferrocarril, el ball de les Coves de Ribes i el ball de la Lluna en un Cove. En aquesta cercavila, protagonitzada per nens, nenes, nois i noies, d'entre 6 i 16 anys de Vilanova i la Geltrú, hi participen més de 200 infants.