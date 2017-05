L'espardenya, protagonista del marxandatge de la Festa Major de Vilafranca

En un acte públic, ahir es va presentar, al pati del Palau Baltà, el marxandatge de la Festa Major 2017. Els Administradors de la Festa Major d’enguany van presentar les novetats de l’ampli ventall de productes que vestiran la festa d’aquest any. A banda de la figura del Diable com a nova incorporació a la col·lecció del Festiari, i de la polsera de plata del Drac, feta amb la col·laboració de joieria Moner, les novetats d’enguany inclouen també ulleres de sol, “per deixar-se enlluernar”, bosses i la samarreta amb el disseny propi de l’any, com a gran novetat.

El dissenyador de la Festa Major 2017, Raimon Bertran, va explicar “l’elecció de l’espardenya com a element destacat del disseny ja que es tracta d’allà comú a tots els balls, sent allò que els uneix alhora.” Pel que fa a “l’esclat de punts de colors, he volgut plasmar l’esclat de la festa i del foc, i cadascú de nosaltres que hi participem.”

Els Administradors van destacar per la seva indumentària, ja que tots anaven calçats amb espardenyes. D’aquesta manera van voler agrair la col.laboració de Fèlix Balañá, i de la seva germana, i d’als altres col.laboradors també presents a l’acte, com la joieria Moner i Caves Miquel Pons.