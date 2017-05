Miquel Àngel Garcia presidirà el Casal de Vilafranca un tercer mandat, amb una junta renovada

Aquest passat dissabte 6 de maig tenien lloc les eleccions per escollir la junta directiva que dirigirà durant els propers cinc anys l’associació sociocultural més gran de les comarques del Penedès, el Casal Societat La Principal, de Vilafranca del Penedès.



Al procés electoral iniciat el passat mes de febrer, s’hi va presentar una única candidatura amb el nom “FEM EL CASAL DEL FUTUR”, que estava encapçalada per l’actual president de l’entitat, Miquel Àngel Garcia, i un nou equip molt vinculat a les principals activitats que porta a terme l’entitat. El resultat va ser favorable a l’equip de Garcia amb un suport unànime dels assistents a l’Assemblea i per tant, la junta electoral va proclamar com a guanyadora, aquesta candidatura.



Al discurs de cloenda de les eleccions, Miquel Àngel Garcia va fer un breu repàs als darrers nou anys de treball al capdavant del Casal. Al seu parlament va destacar l’enorme esforç realitzat pels membres de la junta sortint per assegurar l’estabilitat de l’entitat, afrontant decisions i circumstàncies difícils, però fent-ho des d’una cohesió absoluta com a grup. El discurs va tenir una part emotiva al recordar que en aquest nous anys els entorns familiars d’alguns membres de la junta també havien canviat i en aquest sentit, les alegries i els patiments hi havien estat molt presents.



Al seu parlament va presentar als membres de la candidatura, destacant dels seus perfils la implicació directa amb algunes de les seccions i activitats de l’entitat, fet que ha d’aportar una nova inèrcia i dinàmica dins l’entitat. En el referent als reptes de futur, Miquel Àngels Garcia va voler destacar que aquest primer any de mandat encara tindria una important empremta del treball realitzat fins ara i presentat a l’Assemblea com a projecte 2017, però ben aviat es començarien a dibuixar les línies de futur del nou mandat.



La nova junta la formen:



PRESIDENT Miquel Àngel Garcia Barrachina

VICEPRESIDENT Marcel Esteve Robert

SECRETARIA Rosemay Chehab

VICESECRETARI Xavier Garcia Barrachina

TRESORER Albert Puig Segura

COMPTADOR Joan Nicolás Magriñà