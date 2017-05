Una imatge de la processó de Sant Fèlix, seleccionada al certamen internacional del Travel Photographer Society

Una fotografia de la processó de Sant Fèlix de la darrera Festa Major de Vilafranca ha estat seleccionada en el certamen internacional que convoca l’organitzaciçó Travel Photografer Society (TPS). Es tracta d’una imatge dels Diables de Vilafranca que el fotògraf anglès Tom Bourdon va fer en el decurs de la processó de Sant Fèlix, el passat 30 d’agost. Bourdon va traslladar-se a Vilafranca per captar imatges de la Festa Major, en el marc d’un projecte editorial per al qual fotografia tradicions, festivals, gastronomia i artesania catalanes.



La imatge de la processó de la Festa Major vilafranquina ha estat seleccionada pels editors del concurs TPS en la categoria Gent i Cultura. La imatge és exposada, juntament amb la resta d’imatges seleccionades, fins al 20 de maig a l’hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur.



Tom Bourdon és un fotògraf anglès, premiat internacionalment i amb treballs publicats en mitjans com National Geographic Traveller, The Sunday Times, The Independent, Hello Magazine, P&O, Insight Guides i Bing entre d’altres.