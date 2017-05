Soraya Arnelas, en concert, aquest divendres a Finca Mas Solers

Finca Mas Solers serà l’escenari, el proper divendres 12 de maig, de l’actuació d’una de les grans cantants del panorama musical estatal; Soraya Arnelas. La cantant extremenya arriba a Finca Mas Solers amb més força que mai en el que serà un dels seus primers concerts després de la seva recent maternitat. Una nit inoblidable, en format de sopar + espectacle, en la que Soraya repassarà els seus gran èxits en acústic i obsequiarà als assistents amb un espectacle ple de matisos i sorpreses inèdites.

Entrades ja a la venda

El públic que vulgui assistir al concert pot triar entre dues tipologies d’entrada. Per una banda, Finca Mas Solers ofereix la possibilitat de gaudir, per un preu de 65€, de l’actuació i d’un menú deliciós elaborat pel seu equip de cuina i que se servirà a les 21:30h. Per altra banda, també existeix l’opció d’assistir exclusivament al concert (23:30h) per un preu de 35€ i amb una consumició inclosa.

Les entrades ja es poden adquirir a www.fincamassolers.com o trucant al 93 893 36 66.