Els Castellers de Vilafranca volen fer dos castells de 9 per les Fires de maig

Els Castellers de Vilafranca participaran aquest diumenge a la diada castellera de Fires de maig que se celebrarà a partir de les 12:30h a la plaça de la Vila de la capital de l'Alt Penedès. La intenció dels Verds és portar a plaça els dos castells de nou bàsics i aconseguir repetir així una diada similar a la de l'any passat. Per tant, els Castellers de Vilafranca repetiran el 3d9f que ja van descarregar fa unes setmanes per la Diada del Graller i volen afegir-hi el 4d9f, que encara no han intentat aquest any. El cap de colla dels Verds, Toni Bach, ja ha anunciat la intenció de seguir treballant els castells de nou per afrontar reptes superiors. En la roda de premsa d'aquest dilluns, Bach també va fer pública la intenció de que el tercer castell sigui de la gamma alta de vuit (com per exemple, el 5d8 o el 3d7 amb l'agulla). Si els assajos d'aquesta setmana així ho confirmen, els Castellers de Vilafranca tancaran l'actuació de diumenge amb el pilar de set amb folre, que ja han descarregat a l'assaig.



Els Verds actuaran conjuntament amb els Xicots de Vilafranca i la Colla Jove de Vilafranca. L'actuació serà a l'antiga, és a dir, tots els castells alhora i sense seguir un ordre predeterminat. D'aquesta forma, i com ja s'ha fet en els últims anys en aquesta diada, s'agilitzaran els horaris de la jornada castellera.



Els Castellers de Vilafranca faran un assaig especial aquest divendres per preparar l'actuació de les Fires de maig i per seguir fent proves dels peus dels castells amb folre i manilles. A més a més, en acabar l'assaig especial de divendres, hi haurà la reunió del peu, que servirà perquè la tècnica expliqui quins canvis aplicarà enguany en aquesta part fonamental del castell, s'estableixin les línies bàsiques de la temporada i els objectius que es plantegen.