L'art, la cultura i la cervesa tornen dissabte a Cubelles amb l'11è Cerkabirra

Cubelles tornarà a quedar eclipsada aquest dissabte 13 de maig per "l'art, la cultura i la cervesa", com bé marca l'eslògan del Cerkabirra, que arriba a l'11a edició amb una programació plenament consolidada. Com els darrers anys, l'epicentre de la jornada serà el recinte de la plaça del Mercat, que obrirà a mig matí amb el Cerkanalla i la Fira de Cerveses artesanes, i acollirà un reguitzell d'actes de forma gairebé ininterrompuda fins la matinada. L'única activitat que sortirà de la plaça serà el correbars de la tarda, que aquesta vegada recupera el format tradicional, amb un sol recorregut que comptarà amb l'acompanyament musical de tres xarangues per tal que tothom pugui gaudir de la festa. Diverses entitats, artistes i companyies de circ se sumaran un cop més a una jornada adreçada a petits i grans.



El Cerkabirra arrencarà a les 10.30h amb les activitats matinals del Cerkanalla, organitzades gràcies a la col·laboració d'una desena d'entitats i empreses de proximitat que desplegaran diverses propostes adreçades als més menuts de la família. Als tradicionals tallers de pintar cares, concurs de dibuix i caretes, s'hi sumen aquest any activitats relacionades amb l'arqueologia, la percussió i l'anglès, entre altres.



Les activitats infantils coincidiran amb la 6a fira de cerveses artesanes, on es podran degustar els productes elaborats a diferents punts de Catalunya, gràcies a la participació de Barret Cerveses, La Calavera, Cervesa Traginer i Bripau. Des de l'organització del Cerkabirra es segueix apostant per una fira de petit format per tal de garantir l'èxit i la qualitat dels participants.



A mesura que avanci el matí, la plaça del Mercat anirà guanyant activitat amb el Concert Vermut, que comptarà amb les actuacions del Cor Expiga XXI, d'un Storytelling de Kids&US, i l'animació de Soni Com Soni, que precedirà el concert de Pablo Martin Quartet. Tot plegat, mentre els participants al Concurs de Paelles van cuinant les seves delícies, i és que aquest any es celebrarà la tercera edició d'un petit certamen que ja és un acte plenament integrat al Cerkabirra.



De cara a la tarda serà quan el circ s'erigirà com a protagonista de la festa, amb els espectacles que Saltimbanqui Crew i Bestial Circus oferiran a partir de les 17h, deixant tot el públic embadalit. I, just després, el so de les xarangues marcarà l'inici del tradicional correbars, que aquest any recupera el format tradicional, amb un sol itinerari. La Gresca, This-tracció i Atilik's faran sonar les cançons més esbojarrades per escampar l'alegria pel centre del poble amb el gegant Llúpol Quintet, el xou 'The Bestial Xou-Air', els xanquers de la companyia cirqueja i el paraigües de l'Antonio, padrí del Cerkabirra. Junts, tindran un únic objectiu: que petits i grans gaudeixin de la festa de forma conjunta.



Un cop acabat el recorregut, al voltant de les 21h, l'activitat retornarà a la plaça del Mercat, on els percussionistes vilanovins Drum Beat, el drac Viagrot i el xou Fire Connection donaran el tret de sortida a una llarga nit de festa que comptarà amb la música de la banda Els Raggatuning i els Dj's Mamba Negra & Serrallonga.



Si bé el Cerkabirra aposta enguany per consolidar el format dels darrers anys, l'organització també ha introduït dues novetats. Per un cantó, aquesta vegada hi haurà una única parada de menjar durant el torn dels sopars, que anirà a càrrec de l'Associació de Joves el Cubell. L'organització vol reforçar així el model d'autogestió de la festa, on els ingressos dels diferents serveis reverteixen en la celebració de la propera edició del Cerkabirra, mantenint el model d'esdeveniment gratuït. Finalment, la segona novetat serà la senyalització d'una parada de taxis al costat de la plaça del Mercat, per tal de facilitar les opcions de tornada a casa dels assistents.