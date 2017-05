La periodista Magda Bandera, Gran Premi Canallesca 2017

L'Associació de Periodistes del Garraf (APG) ha celebrat aquest divendres 12 de maig una nova edició dels premis de La Nit Canallesca, que reconeixen la tasca de persones i entitats de la comarca en diferents àmbits. Enguany, el col·lectiu de periodistes de la comarca ha concedit el Gran Premi Canallesca a la periodista vilanovina Magda Bandera, com a reconeixement de la seva trajectòria i de la seva tasca professional. El festival El Tingladu, l'associació ActivaMent Garraf Penedès, el Casal de Dones de Vilanova, el Mercat Municipal del Centre, la jugadora de bàsquet Eli Isern i el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria han estat la resta de guardonats en La Nit Canallesca 2017. El sopar dels periodistes va reunir una seixantena de persones al restaurant La Fitorra de Vilanova i la Geltrú, en una vetllada conduïda pel periodista Maiol Roger que també va comptar amb l’actuació en directe del grup Trial.

La vilanovina Magda Bandera, directora del diari La Marea, va rebre el reconeixement dels seus companys de professió, que van destacar la seva trajectòria i l'actual lideratge d'un projecte periodístic compromès que promou la independència de la premsa dels interessos polítics i empresarials. En el decurs de la Nit Canallesca, Bandera va defensar la professió de periodista, va analitzar la situació actual de la premsa al país i va animar el col·lectiu a vetllar per la independència de la premsa.

A més del reconeixement a un periodista de la comarca, la Nit Canallesca premia diferents iniciatives i persones que han destacat en diversos àmbits. Precisament el premi Garraf a la tasca social ha estat compartit aquest any entre el col·lectiu ActivaMent i el Casal de Dones de Vilanova, i totes dues entitats van reclamar al col·lectiu de periodistes el seu activisme en la causa evitant el llenguatge sexista i caure en l'estigma de la salut mental. Activament és una col·lectiu format per persones que passen o han passat l'experiència del trastorn mental i que s'han organitzat per millorar la qualitat de vida de totes elles i fer d'aquesta una societat més justa i inclusiva. El Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú és un col·lectiu obert que des de 2014 acull nou col·lectius feministes de la ciutat, així com dones a títol individual, amb la voluntat de ser "un espai de convivència i de lluita, de trobada i formació, intercanvi i coneixença", que "reivindiqui i participi activament en col·lectiu i per altres dones". Les entitats que integren el casal són La Frontissa, Bullanga Feminista, Associació Joudour Wa Afak, Associació Eva, Dones per la Cooperacció, Canalla-Central Lechera, Acompañando la Vida, Mézclate Conmigo i Las Calís.

Mercat del Centre de Vilanova ha rebut el Premi Espigalls i Brotons per la celebració del seu 75è aniversari amb diverses activitats commemoratives, però sobretot reivindicant el seu paper dinamitzador de la ciutat i de promoció de l’horta del Garraf i els productes frescos. L’equipament municipal ha sofert diverses remodelacions i actuacions per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors. La darrera, finalitzada l’any 1999 va dotar la ciutat d’un mercat modern, amb 78 llocs de venda on més de 200 professionals ofereixen a diari productes frescos. No es tracta només de treballadors i treballadores del mercat, són agents actius en promoció dels productes de proximitat, en la defensa de la gastronomia local i en la conservació i recuperació de la tradició pagesa i marinera de Vilanova.

El Premi Photo Finish, en l'àmbit esportiu, ha estat per a Eli Isern, que el passat estiu va fer 50 anys, la gran majoria dels quals els ha passat jugant a bàsquet, esport que va començar a practicar quan en tenia 13. Isern acumula 33 temporades en categoria sènior en diferents clubs de la capital del Garraf: 16 temporades al Club Bàsquet Vilanova, 6 al Club Esportiu Vilanova i la Geltrú, i les darreres 11 al Club Bàsquet Samà Vilanova. En la seva trajectòria esportiva, destaca l'ascens a Primera Catalana i a Segona Nacional amb el CB Vilanova, a Primera Catalana al Club Esportiu, i l'ascens a Segona Catalana, Primera Catalana i Copa Catalunya amb el Samà. A més de jugadora, també és entrenadora d'equips base. Eli Isern és un exemple en el món de l'esport i un cas únic del bàsquet femení català.

En el terreny cultural, el Premi Terra XIX ha estat per El Tingladu, el fill predilecte de l'associació cultural Can Pistraus que arribarà a la seva desena edició aquest estiu, destacant-se per haver portat a Vilanova i la Geltrú grups de primera línia dels Països Catalans. L'any passat, el festival El Tingladu va tenir un impasse amb l'Ajuntament i va estar en perill de suspensió. El consistori el va voler reubicar a causa de queixes dels veïns de la plaça de les Neus i la sentència contra el Nowa Reggae, provocant una forta mobilització ciutadana. El conflicte al final es va resoldre amb el trasllat al Parc de Baix-a-mar. El tira i fluixa amb el govern municipal, però, va acabar enfortint els fonaments d'aquesta proposta popular i gratuïta d'accés a la música i a la cultura.

El Premi Talaia per la projecció que fa del Garraf a l'exterior ha estat per al Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Limitar els efectes del soroll provocat per l'activitat humana al mar és el principal objectiu del Laboratori, que va néixer l'any 2004 sota el lideratge del científic Michel André, i està considerat com el primer centre científic de control de soroll oceànic a nivell mundial. El 2016 va crear el primer túnel acústic d'ús no militar destinat a estudiar l'impacte sonor de l'activitat humana en els ecosistemes marins i a recuperar-ne l'equilibri acústic natural en els oceans.