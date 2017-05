Vilafranca obre les preinscripcions per participar a la Festa Major dels Petits

Els Administradors del 2017, el Servei de Cultura de l’Ajuntament i la Comissió voluntària encarregada d’aquesta activitat han posat en marxa el procés d’inscripció per participar a la Festa Major dels Petits de Vilafranca que enguany ofereix un total de 352 places en els 16 balls que hi tenen representació. Els infants també tenen opció de formar part dels Falcons i de les Colles Castelleres infantils per les quals no hi ha un límit de places. En aquest cas, cal posar-se en contacte directament amb cada colla.



Com ja es va fer l’any passat, es donarà prioritat per participar a la Festa Major dels Petits als infants empadronats a Vilafranca o bé que ho estigui com a mínim el pare o la mare o el tutor/a legal. Els nens i nenes d’altres municipis podran inscriure’s un cop ho hagin fet els infants de Vilafranca i partir del resultat del sorteig que definirà els horaris.



Calendari de preinscripcions i inscripcions



El període de preinscripció serà del 18 al 28 de maig. El tràmit es podrà fer en línia a través de la web de l’Ajuntament de Vilafranca o de forma presencial al Servei de Cultura, a l’Escorxador (c. de l’Escorxador, 19-21), de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h.



El dilluns 29 de maig, a les 20 h, a l’Escorxador, es farà el sorteig de les lletres que definiran els horaris d’inscripció seguint l’ordre alfabètic de manera que cada família tindrà assignada una franja horària per inscriure’s. La taula d’horaris es podrà consultar a la web de l’Ajuntament i es farà arribar a les famílies per correu electrònic.



El divendres 2 de juny, de 17 h a 21 h i el dissabte 3 de juny, de 16 a 20 h, es faran les inscripcions que tindran lloc a l’Escorxador. Caldrà portar omplerts i signats els formularis d’inscripció que es podran descarregar des de la web de l’Ajuntament per si es volen portar omplerts de casa i també estaran disponibles en el moment d’inscriure’s.



Si el ball que es tria en primera opció està ple, se n’oferirà un altre en el mateix moment de la inscripció. Per a fer la inscripció serà imprescindible haver fet la preinscripció (caldrà confirmar-ho portant el resguard o indicant el número de referència) i portar un document que acrediti l’edat de l’infant.



Criteris de participació: edats, places i calendari d’assaigs



Per participar a la Festa Major dels Petits serà imprescindible no faltar a més de quatre assaigs i cenyir-se als mínims d’edat i als barems físics establerts a la graella que es pot consultar als fulletons informatius que estaran disponibles en els punts d’informació habituals i que es faran arribar a tot l’alumnat de 1r a 6è de primària de les escoles de Vilafranca.



Aquesta graella inclou les edats mínimes i màximes per participar en cada ball (expressades amb els cursos escolars corresponents a l’any 2016-2017), el nombre de places que s’ofereixen, els dies d’assaigs a la setmana, indicant el dia que comencen i que acaben. Aquests criteris els determinen els balladors/es de la Festa Major que de forma voluntària organitzen els assaigs dels petits durant els mesos de juliol i agost.



Per a més informació sobre la Festa Major dels Petits 2017 i el procés d’inscripcions us podeu adreçar al Servei de Cultura o bé consultar les webs: www.vilafranca.cat, www.cultura.vilafranca.cat i www.festamajorvilafranca.cat.