El reconegut jugador de bàsquet Maurizio Mondoni, a l'assaig dels Minyons de l'Arboç

L'assaig del passat divendres dia 12 de maig dels Minyons de l’Arboç va comptar amb la presència de Maurizio Mondoni, reconegut mundialment per la seva trajectòria en el món del basket. Mondoni es trobava a l’Arboç fent un clínic de minibasket.

Les seves paraules eren en tot moment d'elogis tant per la simbologia dels castells com per la vistositat de l'activitat. Al finalitzar l'assaig la presidenta dels Minyons, Laura Álvaro i el seu Cap de Colla, Carlos Camacho, li van fer entrega d'una camisa i un mocador al director tècnic del Basket l'Arboç, Roberto Rambaudi, i a Maurizio Mondoni, perquè tingués un record del seu pas per la vila i per l'entitat.

Però l’emoció de la nit encara estava per arribar, ja que Mondoni va voler agrair que en un món tan dominat per l'egoisme i la competitivitat encara quedin activitats sense interessos personals impartides per una diversitat tan gran de gent, simbiosi comparable al seu mètode d'aprenentatge. La colla castellera ha destacat que quan de la boca d'una persona de 70 anys que ha recorregut centenars de països et diu que avui ha rebut una lliçó de vida no queda res més que mostrar un gran agraïment.