Sitges acull aquesta setmana el primer festival de videomapping

Lumen Sitges Festival. Aquest és el nom del primer festival de videomapping que es farà a Sitges els dies 19 i 20 de maig. El certamen neix amb la vocació de ser un esdeveniment de referència a Catalunya i uns dels més importants de l’Estat espanyol. Segons la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell, “es tracta d’un esdeveniment que permetrà gaudir d’un gran espectacle visual i interactuar al públic. Per això s’ha treballat la participació amb les escoles de la vila i amb d’altres col·lectius que aportaran contingut en aquesta trobada artística”. El Festival està basat en tècniques de videomapping on, tal com descriu l’organització, “es podran veure els corrents més comercials i espectaculars, fins als més experimentals”. Les projeccions es podran veure el divendres i dissabte, de deu a una de la nit, però s’han previst activitats infantils de dotze del migdia a vuit del vespre.



El Festival comptarà amb nou escenaris repartits en diferents punt de la vila. Tots ells estaran oberts al públic, conformant una ruta que convidarà tothom a recórrer el centre de la població a través de les diverses instal·lacions, algunes d’elles interactives i on el mateix públic podrà aportar continguts i interactuar. Els escenaris seran l’Hort de Can Falç, amb tres activitats diferents, la Torre de Sant Miquel, el Racó de la Calma, la façana del restaurant Costa Daurada, Esglèsia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, racó de la Fragata, passeig de la Ribera, l’Ermita de Sant Sebastià i l’Edifici Miramar.



Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics

La XVI Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics arribarà a Sitges els dies 27 i 28 de maig de la mà del Clàssic Motor Club del Bages, un dels clubs de vehicles clàssics i antics més importants del Sud d’Europa que actualment compta amb 5.400 socis i organitza més de 50 activitats l’any. La Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics és un esdeveniment de caràcter internacional pensat per a que els participants puguin passar dos dies gaudint dels seus vehicles i de l’oferta de Sitges. Es preveu la participació d’un centenar de vehicles procedents d’arreu d’Europa convertint la concentració en un espectacle atractiu pel públic. L’epicentre de l’activitat serà la plaça de la Fragata i el Passeig de la Ribera, on tant dissabte com diumenge els vehicles faran un recorregut i quedaran exposats al públic, que podrà interactuar amb els participants i els vehicles.