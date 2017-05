El Vendrell dóna accés a 64 persones a espectacles i concerts a través del programa Apropa Cultura

El setembre del 2016, el Vendrell es va adherir a Apropa Cultura, una porta a la inclusió que treballa per fer possible l’accessibilitat als principals equipaments culturals; que fomenta l’accés de les persones que més ho necessiten a la cultura i a l’oci inclusiu, i que defensa una comunitat inclusiva capaç de crear condicions adequades a les necessitats de totes les persones.



En una sessió informativa, el passat mes de gener, es va presentar el Temporada, la guia d’espectacles culturals del Vendrell, a les entitats socials del municipi, vuit de les quals estan adherides al programa Apropa Cultura. Aquestes entitats han pogut fer reserves d’entrades a través del web d'Apropa (https://www.apropacultura.cat/), que es tanquen 10 dies abans de cada espectacle.



Entre tots els espectacles i concerts programats al Teatre Àngel Guimerà, a l’Auditori Pau Casals i a l’Auditori de l’EMMPAC, hi han assistit fins a 59 persones a través del programa Apropa Cultura, i 5 més assistiran a l’últim espectacle del Temporada. La programació acaba aquest proper dissabte 20 de maig, al TÀG, amb l’obra de teatre Majòrica.



Apropa Cultura és un programa que mica en mica es va consolidant al municipi. A més, les entitats poden accedir a la programació cultural dels equipaments de tot Catalunya que estiguin adherits al programa.