L’Arxiu de l’Alt Penedès i la DO Penedès proposen un maridatge d’arxius, història i vi

El dia 9 de juny és el Dia Internacional dels Arxius i per aquest motiu tots els arxius obren portes i organitzen diferents activitats culturals durant tota la setmana del 5 a l’11 de juny. En aquest marc, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès i la Denominació d’Origen Penedès organitzen per segon any l’activitat “Tastets d’arxiu maridats amb vins i clàssic Penedès” que es realitzarà a Vilafranca els dies 7, 8 i 9 de juny.

L’objectiu de l’activitat és que els assistents es puguin endinsar a la cultura del vi mitjançant diferents tipus de documents que custodia l’Arxiu, tot acompanyat d’una narració sobre la història del vi i la terra i d’un tast de diferents vins i clàssic elaborats al Penedès. En aquest sentit, la sala de consulta de l’Arxiu es convertirà en una sala d’exposició de documents i alhora una sala de tast de vi. A la part expositiva s’hi mostrarà documentació que forma part de diferents fons documentals de l’Arxiu: originals d’imatges de finals del segle XIX, quan el suport utilitzat era la placa de vidre; textos manuscrits en paper i en pergamí, que van des del segle XI fins al segle XX, i diferents reproduccions ampliades de fotografies.

Tot el material que s’utilitzarà té relació o interès directe amb el món de la vitivinicultura i la seva evolució, i serà utilitzat pel narrador durant el transcurs de l’activitat. En aquest sentit, s’habilitaran cinc espais diferenciats. En quatre punts s’exposaran, agrupats per temàtiques, els principals ítems de l’activitat: “El cultiu de la terra”, “el treball i economia del vi”, “l’elaboració i “la comercialització del vi”. Entre un àmbit i l’altre es realitzaran els tasts de vins i el darrer espai serà utilitzat per realitzar el tast de clàssic Penedès.

La sessió del dimecres dia 7 estarà adreçada als elaboradors de la DO Penedès per tal d’oferir-los una sessió exclusiva en la qual puguin conèixer el potencial d’incloure la narració històrica com un element més de promoció el sector i complementar-ho amb l’activitat enoturística del Penedès.

L’activitat va dirigida a majors de 18 anys, serà gratuïta, i es realitzarà en dues sessions per a tots els públics, el dia 8 i 9 de juny, a les 19:30 hores de la tarda a la sala de consulta de l’Arxiu Comarcal.