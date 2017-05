Vilobí del Penedès fa una crida al veïnat pel rodatge d'un documental sobre la indústria del guix

Des de fa algunes setmanes s’està duent a terme a Vilobí del Penedès el rodatge d’un documental sobre la indústria del guix a partir del testimoni de les persones que hi van estar directament o indirectament relacionades. S'ha entrevistat propietaris de les fàbriques, tècnics, treballadors, veïns i l’objectiu és recuperar el vincle del guix amb Vilobí com a principal motor de prosperitat. Ara, s'ha fet una crida al veïnat de Vilobí per participar en una de les escenes del documental, que s'enregistrarà el proper 28 de maig al migdia. Es rodaran imatges aèries amb un dron i des de Vilobí fan una crida a la màxima participació per deixar constància que "el nou Parc dels Talls és avui un espai de retrobament de tots i per a tots els veïns de Vilobí i l’homenatge natural a aquelles persones que van dedicar part de la seva vida a treballar a les antigues guixeres", apunta Josep Maria Flores, director del documental "La memòria del gui". Després de la gravació es farà un aperitiu popular i es podrà veure la maqueta d’un antic forn per coure el guix que dos veïns del poble, Manolo Fernàndez i Daniel Marquès, han recreat expressament per al documental.

Amb la finalització definitiva de l’activitat extractiva, l’any 1993, i amb el posterior enderroc de les antigues fàbriques, van desaparèixer els últims vestigis visuals de la indústria del guix, però encara avui hi ha moltes persones que hi van estar estretament lligades i conserven el record a la seva memòria. És a partir del record d’aquests testimonis que el documental "La memòria del guix" intenta reconstruir aquesta etapa de la història local per explicar-la a les noves generacions i als visitants per tal que coneguin que l’origen del Parc dels Talls està estretament lligat a l’activitat d’extracció de guix que durant dècades va convertir Vilobí en un municipi capdavanter en la comercialització d’aquest mineral. Les antigues pedreres convertides en pèlags són avui un dels paisatges més singulars del Penedès i un espai de gran valor ecològic.