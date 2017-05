L'organització del premi El lector de l'Odissea dissol el concurs per la retirada de suport d'RBA-La Magrana

Els organitzadors del premi El lector de l'Odissea, que aquest 2017 havia de celebrar la 19a edició, decidit no tornar a convocar el concurs. El motiu principal ha estat el fet que l'editorial RBA-La Magrana els ha retirat el suport per qüestions relacionades amb l'estratègia empresarial, focalitzada ara en promoure autors consolidats, segons han explicat els responsables del concurs aquest dilluns. Davant d'aquesta situació, i amb la inviabilitat de trobar una editorial que pogués assumir el premi, l'organització ha anunciat la fi del certamen, alhora que ha avançat que treballa en un nou projecte. La intenció és crear un concurs d'abast nacional, amb la implicació de la Generalitat, el món editorial, les llibreries independents i els lectors. En lloc de votar i escollir una novel•la inèdita com es feia fins ara, els lectors votarien un llibre que ja estigui publicat. El més votat es premiaria amb la traducció al castellà, l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Els impulsors del premi El lector de l'Odissea han explicat que l'editorial RBA-La Magrana, que s'ha encarregat de publicar la novel•la guanyadora els tres darrers anys, s'ha desvinculat del projecte degut a un canvi d'estratègia empresarial. La situació ha provocat que el concurs literari no tingui recursos per convocar la 19a edició, de manera que l'organització ha decidit posar punt i final.

Carmel Carrillo, un dels impulsors, ha destacat que el premi El lector de l'Odissea, on un centenar de lectors triaven la novel•la guanyadora entre textos inèdits, s'ha caracteritzat per tenir un funcionament "democràtic, basat en la transparència i la impossibilitat de manipulació". "Hem contribuït a posar un granet de sorra per promoure el consum de la literatura catalana, estimular els lectors a què consumeixin amb criteri, i permetre que tinguin accés a tot tipus d'autors, no només aquells que són de renom", ha remarcat, assegurant que al llarg de 18 edicions han donat visibilitat a autors "discrets, però de qualitat inqüestionable".

Amb l'experiència d'aquestes 18 edicions, però, els responsables del Premi el Lector de l'Odissea tenen ara entre mans un altre projecte. L'objectiu és crear un premi "de país", segons ha explicat Josep Garcia, co responsable del projecte, que ha detallat que volen comptar amb la implicació de la Generalitat, els editors, les més de 600 llibreries independents de Catalunya i lectors de totes les comarques. Si fins ara el concurs es centrava en novel•les inèdites avaluades per un consell format per lectors no professionals, la nova idea és que els lectors avaluïn obres ja publicades.

El projecte preveu la posada en marxa d'una web on els lectors disposin d'una contrasenya per accedir-hi i votar la qualitat del llibre que hagin adquirit. Tot i que el projecte encara és incipient, la intenció és que puguin ser objecte de votació tots els llibres escrits en català durant el darrer any, sigui quin sigui l'estil, de manera que el certamen no es limita a novel•les. L'obra guanyadora seria premiada amb la traducció al castellà, l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Josep Garcia ha destacat que la idea és "valorar la figura del lector" amb un concurs literari que tingui el suport de tot el sector. "És la manera de poder tirar endavant i que el nou certamen tingui sentit", ha assegurat. Al mateix temps, Garcia ha destacat que el concurs en què ara treballen permetrà mantenir els valors del premi que han entregat fins ara: "valoritzant la figura del lector, que tingui capacitat de decidir, que sigui un procés participatiu i transparent". De moment, però, no hi ha data per convocar la primera edició.