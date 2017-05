Julio Gómez s’enduu la desena edició del concurs de pintura ràpida de Cubelles

La 10a edició del concurs de pintura ràpida de la Setmana Cultural, que enguany duia el nom de l’artista cubellenc Anselm Cabús, autor de l'escultura El geni i la força bruta, va premiar el quadre de Julio Gómez, originari de Leiola (Biscaia).



El guanyador, amb una obra que mostra les escales del carrer dels Horts, amb l’església al fons, es va endur el primer premi, valorat en 500€. El segon premi, de 300€, va ser per a Joan Vila, de Sant Quirze del Vallès, amb una pintura feta des del marge de la carretera C-31 amb la vegetació en primer pla i el campanar i els primers edificis del municipi al davant.



El jurat, format per Pere Casanovas, Isis Cabús, Manolo Millán i la regidora de Cultura, Ester Pérez, també va guardonar tres de les deu obres presentades amb el tercer premi, valorat en 200€ cadascuna. Els premiats van ser Julio García, d'Abrera; Antonio Darias, de Sabadell, i Piedad Santamaria.



L'Ajuntament de Cubelles ha expressat les seves disculpes i les de la regidoria als participants del concurs per l'error produït en l'acte de lliurament de premis, alhora que ha agraït la seva comprensió. Es va numerar als participants a l'hora de la inscripció i de nou a l'arribada de les obres, al finalitzar el concurs. El jurat va valorar les obres amb l'última numeració i a l'hora de lliurar els premis es va utilitzar la numeració d'inscripció, fent que els guanyadors nomenats en l'acte públic no coincidissin amb els realment premiats pel jurat. L'organització del concurs, que va esmenar l'errada premiant les obres que el jurat havia qualificat com les millors, s'ha compromès a revisar el sistema per vetllar que aquest tipus d'incidents no es produeixin més.