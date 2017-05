La Festa de la Fil·loxera presenta el cartell d'un any ple d'aniversaris. EIX

L'Associació Festa de la Fil·loxera està de celebració. Diumenge passat, i durant el dinar del brot, que marca l’inici del cicle festiu, l'entitat sadurninenca va presentar el cartell, el programa i les samarretes de l'any. Durant els propers dies es començarà a repartir el programa per totes les cases del poble.

La principal commemoració d’aquest 2017 serà el 25è aniversari de la Festa de la Fil·loxera infantil i, és per aquest motiu que els més petits de la casa seran els protagonistes, un any més, dels actes que s’organitzen al mes de setembre.

Com ja és tradició, un dels primers actes d’aquesta efemèride serà la fotografia d’aniversari que tindrà lloc el divendres 1 de setembre a la plaça de l’Ajuntament. Però el plat fort de la celebració serà, sens dubte, el 2 de setembre.

Per aquell dissabte, l’Associació ha preparat una rèplica infantil de la Festa del dia 8 a la nit. Els participants a la Festa infantil podran viure la baixada amb tots els elements, continuar amb la rèplica infantil de la Festa i, acabar, amb el ball del triomf final a la plaça de l’Església.

Renovat sopar de la Gàrgola

Una de les principals novetats d’aquest any serà la renovació del Sopar de la Gàrgola, que tindrà un nou format. L’Era d’en Guineu acollirà, aquest any, i un cop acabada la rèplica infanti a la plaça de l’Esglésial, el nou Sopar de la Gàrgola, que té la voluntat de fer partícips d’aquest acte solidari a més persones.

Un cartell, un logotip i dues samarretes

L’autor del cartell de la 36a Festa de la Fil·loxera ha estat el sadurninec Francesc Guilera Verge, que ha combinat el groc de la Festa amb una motivació al·legòrica del poble de Catalunya amb la senyera- El cartell també inclou la fil·loxera amb la seva forma d’insecte, els coets i els petards en forma de llums a la nit i un ambient de fum i regust de pólvora.

D’altra banda, l’autora del logotip dels 25 anys de la Fil·loxera infantil ha estat Maria Suazo Beneit, persona que s’inclou dins del grup ‘Generació Fil·loxera’, aquella generació de persones que van néixer el 1992 i que ha crescut junt amb la Festa infatil.

A nivell de marxandatge, una de les principals novetats serà que, per primer any, s’ha fet una doble samarreta. Totes dues amb disseny d’Alba Mas Dolç. En talles infantils, la samarreta commemorarà l’aniversari infantil, mentre que les samarretes d’adults tindran com a eix vertebrador les fil·loxeretes.

Precisament, aquest 2017 se celebra el 30è aniversari de l’aparició de les 30 fil·loxeretes i el 15è aniversari de la Festa de la Fil·loxera dels Avis, que tindrà lloc el diumenge 3 de setembre a les sis de la tarda.