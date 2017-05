Johnny Deep torna a vestir-se de Jack Sparrow en la cinquena cinta de 'Pirates del Carib'

CARTELLERA DE CINEMA

Arriba a la gran pantalla una nova aventura del Capità Jack Sparrow a 'Piratas del Caribe: la venganza de Salazar' dirigida per Espen Sandberg i Joachim Ronning i protagonitzada de nou per l'actor Johnny Deep i que tindrà com a contrincant en aquesta pel·lícula a l'actor espanyol Javier Bardem, qui es posa a la pell del capità Salazar. Altres estrenes destacades de la setmana són 'Nagasaki: recuerdos de mi hijo' de la directora japonesa Yoji Yamada i la comèdia argentina 'Me casé con un boludo' de Juan Taratuto. Dues cintes, aquestes últimes, que es van projectar al recent certamen BCN Film Fest, com també hi va passar 'Las películas de mi vida, por Bertrand Tavernier'.

Jack Sparrow s'enfronta sol als fantasmagòrics pirates, liderats per la seva antiga nemèsies, l'aterrador Capità Salazar (Javier Bardem), que s'escapen del Triangle del Diable decidits a matar tots els pirates que naveguen els mars, inclòs ell. L'única esperança de sobreviure al Capità Sparrow resideix en la cerca del llegendari Trident de Posseidó, un poderós artefacte que permet controlar els mars a qui el posseeixi. El film està dirigit conjuntament per Espen Sandberg i Joachim Ronning, i està protagonitzada per Johnn Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally, Stephen Graham, Golshifteh Farahani i Martin Klebba.

Aquesta setmana arriba a la gran pantalla 'Me casé con un boludo', una comèdia dirigida per l'argentí Juan Taratuto amb guió de Pablo Solarz. 'Me casé con un boludo' narra la història de Fabián (Adrián Suar), un actor reconegut professionalment, que coneix a la Florència (Valeria Bertuccelli), una actriu secundària, durant el rodatge d'una pel·lícula. La Florència s'enamora d'ell i acaben casant-se. Al tornar del viatge de noces, la jove se n'adona que se sentia atret pel personatge que interpretava Fabián, un ser arrogant i vanitós. Fabián, a l'adonar-se d'aquest fet vol recuperar l'amor de la Florència sigui com sigui. Amb l'ajuda del guionista del film, intentarà tornar a enamorar a la seva estimada.

El director alemany Christian Schwochow dirigeix 'Paula', un film dramàtic ambientat al segle XX que narra la història de Paula Becker, una jove i exuberant artista alemanya. La pel·lícula està protagonitzada per Joel Basman, Albrecht Schuch, Roxane Duran, Carla Juri i Stanley Weber i el guió està escrit conjuntament per Stephan Suschke i Stefan Kolditz. La jove Paula està decidida a seguir les seves pròpies normes, per això als 24 anys rebutja les convencions establertes i explora el seu estil únic a la comunitat artística de Worpswede, on estableix amistat amb l'artista Clara Westhoff i el poeta Rainer Maria Rilke. Al casar-se amb el pintor Otto Modersohn, creu haver trobat la seva ànima bessona creativa, però cinc anys destinats a la vida domèstica enfonsen el seu esperit. Finalment, la Paula decideix viatjar sola a París, on s'embarca en un llarg i esperat període on la seva imaginació culmina i aconsegueix autorrealitzar-se.

'Wilson' és una comèdia dirigida pel nord-americà Craig Johnson i està protagonitzada per Woody Harrelson, Laur Dern, Isabelle Amara, Judy Greer, Cheryl Hines i James Saito. Després de morir el pare del Wilson, un home de 50 anys solitari i una mica neuròtic, es reuneix amb la seva exmuller i una filla adolescent a la que no coneix, ja que va ser donada en adopció quan es va divorciar de la seva parella. Els intents per a recuperar una relació afectuosa amb les dues dones no li resultaran gens senzills.

'Nagasaki: recuerdos de mi hijo'

La directora japonesa Yoji Yamada presenta 'Nagasaki: recuerdos de mi hijo', un film dramàtic protagonitzat per Sayuri Yoshinaga, Kzunari Ninomiya, Haru Kuroki, Tadanobu Asano y Isao Hashizume, que narra la historia de Nobuko, una dona forta que treballa com a matrona després d'haver perdut al seu fill Koji durant l'atac de la bomba atòmica. En l'aniversari de la protagonista, al tornar a casa, el seu fill se li apareix de nou fent-li recordar el passat, la importància de la família i la crueltat de la guerra.

'Las confesiones' és una pel·lícula italiana de suspens dirigida per Roberto Andò i està protagonitzada per Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu i Lambert Wilson. L'argument del film comença en un hotel de luxe de la costa alemanya, on es reuneixen els economistes més importants del món en la cimera del G8. Daniel Roché, director del Fons Monetari Internacional, convida a Salus, un monjo italià amb el que pretén confessar-se aquella mateixa nit. Al matí següent, troben a Roché sense vida i el monjo es converteix en el principal sospitós de la seva mort, però ell es nega a trencar el secret de confessió. El seu silenci podria trastocar els plans dels economistes.

'La pel·lícules de mi vida, por Bertrand Tavernier'

El cineasta Bertrand Tavernier presenta el seu nou treball, el documental 'Las películas de mi vida, por Bertrand Tavernier' ('Voyage à travers le cinéma français'), una cinta que ja ha passat pels festivals de Cannes, Telluride, San Sebastián, Seminci, Sevilla, Gijón i més recentment pel BCN Film Fest. Tavernier, el "padrí" de la primera edició del BCN Film Fest i que hi va estar present, fa un recorregut en aquesta cinta per les seves pel·lícules preferides del cinema francès.

De Jean Renoir a Jean-Luc Godard, de Jacques Becker a Jean Vigo, passant per François Truffaut, Marcel Carné i Louis Malle, Tavernier porta l'espectador de la mà a un apassionant viatge per les millors pel·lícules del cinema, mostrant d'una forma entretinguda i anti-acadèmica que les grans pel·lícules seguiran emocionant sempre. En aquest documental, Tavernier parla de títols que l'han marcat com 'París, bajos fondos', 'L'Atalante', 'Un condenado a muerte se ha escapado', 'Le Jour se lève', 'French Cancan', 'Los 400 golpes', 'Ascensor para el cadalso', 'Pierrot el loco', entre d'altres.