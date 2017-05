Blaumut, Gertrudis, La Iaia, Zoo i Los Manolos, caps de cartell del festival Anòlia 2017

La 29a edició del festival Anòlia d'Igualada tindrà com a caps de cartell els grups Blaumut, Gertrudis, La Iaia, Zoo, L'Hora del Joglar i Los Manolos. El certamen musical se celebrarà del 8 al 22 de juliol i la majoria de les actuacions es faran al pati del Museu de la Pell, a excepció del concert de Los Manolos que es farà a l'Avinguda de Catalunya el 8 de juliol com a cloenda de l'European Balloon Festival. Tots els concerts seran gratuïts i es combinaran artistes destacats del panorama musical català amb grups emergents d'àmbit comarcal. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, ha destacat que l'Anòlia és un dels festivals de rock "més antics del país" i ha ressaltat el pes que es vol donar als artistes locals. El pressupost del certamen es manté en els 50.000 euros.

Tot i que el gruix de concerts del festival Anòlia es concentrarà entre el 18 i el 22 de juliol, el certamen arrencarà el 8 de juliol coincidint amb la nit de cloenda del festival de globus aerostàtics European Balloon Festival. Després del 'Night Glow', el grup Los Manolos oferirà un concert a l'Avinguda de Catalunya coincidint amb els seus 25 anys de trajectòria. Segons ha detallat el gerent d'Enderrock –l'entitat que s'encarrega de la direcció artística del festival-, Jordi Novell, Los Manolos presentaran el seu nou disc on recuperen els seus grans èxits de rumba catalana sota el títol 'Amics per sempre'. A més, Novell ha avançat que portaran un tema inèdit que és una versió de la cançó 'I Will Survive'.

La segona actuació serà el dimarts 18 de juliol al pati del Museu de la Pell a càrrec dels valencians Zoo. La banda presentarà el seu darrer treball, 'Raval', i, segons ha relatat Novell, són una "revolució en escena" i els seus concerts "apleguen molta gent". El dia següent, el dimecres 19 de juliol, serà el torn dels Gertrudis. El trio vallesà presentarà el seu nou treball, 'Ara volo alt', i el d'Igualada serà un dels quaranta concerts de la gira que Gerturdis farà aquest 2017 arreu del país.

El dijous 20 de juliol hi haurà doble sessió. Els primers a actuar seran La Séptima Trastada, un grup nascut a la capital de l'Anoia que presenta el seu primer treball discogràfic de rumba fusió anomenat 'Potaje'. Tot seguit actuarà L'Hora del Joglar, un grup de la Garrotxa nascut l'any 2014 i que aposta pel ball i la diversió amb tocs de música balcànica, salsa i swing.

El divendres 21 de juliol també hi haurà concert doble amb l'actuació, primer, del grup de rock igualadí Black Kiss Superstar, i, a continuació, el concert de La Iaia. Respecte la banda osonenca de La Iaia, el gerent d'Enderrock ha explicat que el grup torna després de quatre anys sense editar nou disc i, en el concert d'Igualada, "serà un dels primers llocs on es podran sentir les cançons del seu nou treball, que es publicarà entre el juliol i el setembre".

El mateix dia 21 es durà a terme la iniciativa 'Liceu a la Fresca' a les deu del vespre al Parc de l'Estació Vella. El públic podrà gaudir en pantalla gran i a l'aire lliure la projecció de l'òpera 'II Trovatore' de Giuseppe Verdi, que aquella mateixa nit es representarà al Teatre del Liceu de Barcelona.

L'Anòlia finalitzarà el dissabte 22 de juliol amb l'actuació del músic de Capellades (Anoia) Roc Puig, que presentarà el seu nou disc, 'Foc i Cendra', produït per Jofre Bardagí. El grup que donarà el punt i final al festival serà la formació Blaumut, que portaran a Igualada el seu nou disc, 'Equilibri'.