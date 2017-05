Els 70 anys de Cannes saluden els 50 del Festival de Sitges

El Festival de Sitges ha escalfat motors al centre neuràlgic de l’activitat cinematogràfica mundial, Cannes. Acompanyat per la indústria i les institucions, Sitges ha protagonitzat dos actes de presentació de la seva 50a edició, que tindrà lloc del 5 al 15 d’octubre i en els que s’ha exhibit com a primer festival de cinema fantàstic a nivell internacional.

En un acte multitudinari, el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha celebrat a Cannes el seu mig segle de vida. “El cinema no són només pel·lícules en una pantalla, sinó que també és estar al costat dels productors, distribuïdors i exhibidors per detectar el talent i poder crear més cinema fantàstic. Aquest és un dels objectius principals del Festival”, ha destacat Àngel Sala, el seu director. A l’acte de celebració, realitzat a l’estand de Catalan Films & TV, hi han assistit Àngels Torras, delegada de Serveis Territorials del Departament de Cultura; Francisco Vargas, director de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC; la diputada Elena Faba; Miguel Ángel Bastenier, membre del patronat de la Fundació Sitges, i una àmplia representació de la indústria audiovisual internacional.

Sala ha agraït la seva dedicació als anteriors directors i equips del Festival, així com a les institucions públiques que li donen suport i que han contribuït al seu èxit mundial. “Catalunya és una potència en cultura popular i cada any demostrem que el fantàstic és una representació molt important de la cultura catalana al món”, ha afegit. El director també ha subratllat la tasca de la premsa cinematogràfica, que “sempre realitza un gran esforç al Festival i crea tendència”.

Per últim, Àngel Sala ha mostrat un gran reconeixement al públic de Sitges, que “és qui fa gran el Festival, perquè el cinema de gènere és capaç de crear autèntics fans, persones que estimen profundament el cinema”.

Sitges també ha tingut un paper destacat al Fantastic Mixer, una trobada dedicada als festivals de gènere celebrada el passat diumenge a Cannes, juntament amb els representants de BIFAN (Corea), Fantasia (Quebec), el laboratori internacional Frontières i la plataforma de cinema llatinoamericà Blood Window, entre d'altres. Àngel Sala va lloar la feina de tots aquests festivals, que contribueixen a la visibilitat del cinema de gènere arreu del món, i va convidar-los a celebrar el 50è aniversari de Sitges plegats.

El Festival agraeix el suport que ha rebut per organitzar aquests actes per part de les marques patrocinadores Torres, Mercedes Autolica, Font d’Or i Embotits Bundó, presents a Cannes.