L'Esplai Carnavalístic dels Monjos porta el seu drac xinès al 55è Carroussel de la Costa Brava

El proper diumenge 4 de juny, la Carrossa Monjos Dragon Town, participarà en la modalitat de Carrosses no inèdites, en el 55è Carroussel de la Costa Brava que es celebrarà a Palafrugell, a partir de les 17h. Es tracta de l’Esplai Carnavalístic dels Monjos, que enguany ha volgut fer un homenatge a la cultura asiàtica en general i l’asiàtica en particular, amb la construcció d’un Drac Xinès.

També anomenat Carnaval de Carnavals, i dins del marc de les festes de la primavera de Palafrugell, el Carroussel de la Costa Brava es tracta d’una festa nascuda l’any 1963 arran de la prohibició de celebrar el carnaval durant l’època de la dictadura pel règim franquista en considerar-lo que atemptava contra la moral establerta i les bones costums, i que un cop recuperada la democràcia s’ha mantingut i ha esdevingut una de les fites anuals més festives a les comarques gironines. Es celebra sempre el diumenge anterior al dilluns de Pasqua Granada (o segona Pasqua). Enguany, el diumenge 4 de juny.

Tot i tractar-se d’una rua de carnaval convencional, els grups s’estructuren en quatre modalitats: comparses inèdites i no inèdites i carrosses inèdites i no inèdites. Les inèdites surten única i exclusivament per aquesta rua, no havent participat en cap rua del carnaval convencional de l’hivern. Pel que fa a les no inèdites, aquests grups ja han participat en alguna rua de carnaval. En aquesta última modalitat s’emmarca el grup dels Monjos, junt amb grups d’altres localitats.

El grup penedesenc que ha obtingut un important premi a les rues comarcals, quedant en segona posició a la rua de Calafell, ja va participar en l’edició de l’any passat del Carroussel. Aquest any ha volgut tornar donada la bona experiència viscuda i el que suposa poder participar en el que és considerat un dels millors carnavals de Catalunya.



Com a element principal de la carrossa, hi ha un Drac xinès, com a figura destacada de la mitologia, que és un dels màxims exponents de la mil·lenària cultura xinesa. El Drac, és representat com una llarga serp amb quatre potes. Tradicionalment el Drac, ha sigut el símbol de l’emperador, i representa la força, el poder i la bona sort. Aquest Drac, s’aixeca majestuosament davant un temple budista, que és una de les religions principals de la cultura asiàtica.

Alguns dels membres d’aquest grup ja han gaudit com a espectadors del Carrousel de la Costa Brava en vàries ocasions, i aquest any que repeteixen amb la carrossa, esperen repetir la bona experiència de l’any passat i viure novament un agradable ambient de carnaval, tenint en compte la dificultat de la llunyania i tota la logística i infraestructura que això comporta, i que enguany el dilluns de 2a pasqua no és festiu a tot el principat.