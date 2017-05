Els ballets i òperes en directe arriben al Cinema El Casal de Sitges

Cinema El Casal de Sitges continuarà la temporada d'òperes i ballets en directe per a cinemes que ofereix Cineclub Sitges. El primer espectacle es podrà gaudir el proper 7 de juny a les 20:15 h amb el ballet 'The Dream /Symphonic Variations/ Marquerite and Armand'

Aquest magnífic programa mixt demostra la gran visió creativa de Frederick Ashton, coreògraf fundador de The Royal Ballet. “The Dream” és l’adaptació d’Ashton de la comèdia desenfrenada de Shakespeare en què un esperit del bosc provoca el caos, armat només amb una poció d’amor. “Symphonic Variations” va ser el primer treball d’Ashton després de la Segona Guerra Mundial i un dels primers realitzats per la companyia sobre l’enorme escenari principal de la Royal Opera House el 1946.

Amb sis ballarins realitzant una sèrie de quartets, duos, sextets i sols, al ritme de les variacions simfòniques de Franck, aquesta obra mestra celebra la bellesa pura del moviment. “Marguerite i Armand”, és la bella i emotiva versió d’Ashton d’una història ben coneguda, que ens és familiar a través de l’òpera de Verdi La Traviata. Ashton va crear aquest ballet punyent per Margot Fonteyn i Rudolf Nureyev al 1963.

Les entrades ja es poden adquirir a 'La Botiga de la Bel' al carrer Sant Josep, 36 de Sitges o a les taquilles del Cinema El Casal en horari de projeccions de divendres a dilluns.

Cineclub Sitges anima a tothom a viure l'experiència única que ofereix la Royal Ballet de Londres en directe per a cinemes el proper dimecres, 7 de juny a les 20:15 h al Cinema El Casal de Sitges situat al carrer Pau Casals, 7 de Sitges.